Ajker Patrika
> জাতীয়

রাকসু ও চাকসু নির্বাচন নিয়ে বৈঠকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাকসু ও চাকসু নির্বাচন নিয়ে বৈঠকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

আসন্ন রাজশাহী কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনের সার্বিক প্রস্তুতি ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিষয়ে বৈঠকে বসেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুর ২টার দিকে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে এ বৈঠক শুরু হয়।

বৈঠকে আছেন—শিল্প এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার, প্রধান উপদেষ্টার প্রতিরক্ষা ও জাতীয় সংহতি উন্নয়ন বিষয়ক বিশেষ সহকারী লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) আব্দুল হাফিজ, প্রধান উপদেষ্টার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক বিশেষ সহকারী মো. খোদা বখশ চৌধুরী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব খন্দকার মাহবুবুর রহমান, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব রেহানা পারভীন, পুলিশ মহাপরিদর্শক বাহারুল আলম, এনএসআইয়ের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবু মোহাম্মদ সরোয়ার ফরিদ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী, র‍্যাবের মহাপরিচালক এ কে এম শহিদুর রহমান, এসবির অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক মো. গোলাম রসূল, পুলিশ কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাদ আলী, রাজশাহীর পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান, ঢাকা রেঞ্জ ডিআইজি রেজাউল করিম মল্লিক,

চট্টগ্রাম রেঞ্জ ডিআইজি আহসান হাবীব পলাশ, রাজশাহী জেলা প্রশাসক আফিয়া আখতার, চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক ফরিদা খানম, ঢাকা পুলিশ সুপার মো. আনিসুজ্জামান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. সাইফুদ্দীন আহমেদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. মাহবুবর রহমান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. তানভীর মোহাম্মদ হায়দার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক রাশিদুল আলম, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/চট্টগ্রাম/জাহাঙ্গীরনগর নির্বাচন-২০২৫, এনএসআই পরিচালক (রাজনৈতিক উইং) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফারুখ আহমদ মজুমদার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলীমুল ইসলাম আলীম, আনসার ও ভিডিপির অতিরিক্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফিদা রহমান, ডিজিএফআইয়ের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. জোনায়েত হোসেন, চট্টগ্রামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. সিরাজুল ইসলাম, রাজশাহীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রফিকুল ইসলাম।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ক্যাম্পাসরাবিচবিরাকসু নির্বাচন ২০২৫চাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সম্পর্কিত

প্রবাসী ভোটের জন্য আসছে ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপ

প্রবাসী ভোটের জন্য আসছে ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপ

নির্বাচন কমিশন-সংক্রান্ত দুটি অধ্যাদেশ উপদেষ্টা পরিষদে চূড়ান্ত অনুমোদন

নির্বাচন কমিশন-সংক্রান্ত দুটি অধ্যাদেশ উপদেষ্টা পরিষদে চূড়ান্ত অনুমোদন

পাকিস্তানে গেলেন স্বরাষ্ট্রসচিব নাসিমুল গনি

পাকিস্তানে গেলেন স্বরাষ্ট্রসচিব নাসিমুল গনি

রাকসু ও চাকসু নির্বাচন নিয়ে বৈঠকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

রাকসু ও চাকসু নির্বাচন নিয়ে বৈঠকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়