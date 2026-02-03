পেট্রোবাংলা ও বিপিসিতে নতুন চেয়ারম্যান

Ajker Patrika
জাতীয়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মো. এরফানুল হক ও মো. রেজানুর রহমান (বাঁ থেকে)। ছবি: সংগৃহীত

রাষ্ট্রীয় তেল-গ্যাস কোম্পানি পেট্রোবাংলায় নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. এরফানুল হক। আর পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান মো. রেজানুর রহমানকে করা হয়েছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) চেয়ারম্যান।

গতকাল সোমবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।

সম্প্রতি বিপিসির আগের চেয়ারম্যান মো. আমিন উল আহসানকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়।

পেট্রোবাংলাবিপিসিজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
