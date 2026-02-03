পেট্রোবাংলা ও বিপিসিতে নতুন চেয়ারম্যান

রাষ্ট্রীয় তেল-গ্যাস কোম্পানি পেট্রোবাংলায় নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. এরফানুল হক। আর পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান মো. রেজানুর রহমানকে করা হয়েছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) চেয়ারম্যান।
গতকাল সোমবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।
সম্প্রতি বিপিসির আগের চেয়ারম্যান মো. আমিন উল আহসানকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়।
গাজীপুরের জয়দেবপুরে ‘জঙ্গি নাটক’ সাজিয়ে সাতজনকে হত্যার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় পুলিশের সাবেক দুই আইজিসহ ১০ আসামির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের এই অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম।১ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণভাবে আয়োজনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সব সংস্থাই প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। তিনি বলেছেন, ‘সুষ্ঠু নির্বাচন করার জন্য আমরা সক্ষম।১ ঘণ্টা আগে
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেছেন, ‘যে তরুণ পথে নেমে এসেছে, যে যুবক কাজ ফেলে রাজপথে নেমেছে, যে বাবা ছেলেকে মিছিলে পাঠিয়ে প্রার্থনায় বসেছে, যে শ্রমিক প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে, তাদের সবার কাছে আমাদের অনেক ঋণ। আর সে ঋণ-ই ‘‘জুলাই সনদ’’।’২ ঘণ্টা আগে
লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. সাইফুল আলমের একটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ, তাঁর স্ত্রী লুবনা আফরোজ এবং দুই কন্যা সারাহ জুমানা ও জারিফা বিনতে আলমের একটি প্লট ক্রোক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ নির্দেশ দেন।২ ঘণ্টা আগে