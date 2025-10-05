আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের প্রাথমিক তদন্ত শুরু হচ্ছে: চিফ প্রসিকিউটর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আওয়ামী লীগকে অপরাধী সংগঠন হিসেবে বিচারের মুখোমুখি করতে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম।
আজ রোববার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান।
তাজুল ইসলাম বলেন, ‘মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ব্যাপারে আগেই অভিযোগ দিয়েছে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) নামে এক রাজনৈতিক দল। সেটার ভিত্তিতে প্রাথমিক তদন্তের কাজটা আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। যদি সেটা পুরোদমে শুরু হয়, তখন বলতে পারব, আওয়ামী লীগের বিচারের মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারটা কত দূর এগিয়েছে। তবে অভিযোগটি আমরা এখন গুরুত্ব দিয়ে যাচাই-বাছাই করছি।’
এদিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফসহ চারজনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে।
এ বিষয়ে প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম বলেন, আন্দোলনের সময় কুষ্টিয়ায় ছয়জনকে হত্যাসহ তিনটি অভিযোগে মাহবুব উল আলম হানিফসহ চারজনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২-এ।
