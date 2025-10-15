Ajker Patrika
যমুনায় বৈঠক করল ঐকমত্য কমিশন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৬: ৫৪
বুধবার বিকেলে যমুনায় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়
বুধবার বিকেলে যমুনায় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের একটি ‘গুরুত্বপূর্ণ’ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী ১৭ অক্টোবর অনুষ্ঠেয় ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে আজ বুধবার এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বলে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, বৈঠকে প্রধানত সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের সার্বিক প্রস্তুতি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বৈঠকের পর কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আজ সন্ধ্যায় রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ঐকমত্য কমিশনের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সেই বৈঠকে প্রস্তুতি ও অন্যান্য বিষয়ে ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করতে প্রধান উপদেষ্টাও উপস্থিত থাকবেন।

আজ বিকেলে অনুষ্ঠিত ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকে কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ, কমিশন সদস্য বিচারপতি মো. এমদাদুল হক, সফর রাজ হোসেন, ড. ইফতেখারুজ্জামান, ড. বদিউল আলম মজুমদার, ড. মো. আইয়ুব মিয়া এবং প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার উপস্থিত ছিলেন।

এ ছাড়া বৈঠকে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান এবং প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব এম সিরাজ উদ্দিন মিয়াও উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, আগামী ১৭ অক্টোবর জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় আনুষ্ঠানিকভাবে ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

বিষয়:

ড. মুহাম্মদ ইউনূসঅন্তর্বর্তীকালীন সরকারপ্রধান উপদেষ্টা
