সালমান এফ রহমানকে গ্রেপ্তার দেখানো হলো দুদকের চার মামলায়

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে ঋণ নিয়ে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা পৃথক চার মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাণিজ্যবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানকে।
আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক মোহাম্মদ ইব্রাহিম মিয়া গ্রেপ্তার দেখানোর এ নির্দেশ দেন।
সালমান এফ রহমানকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। সংশ্লিষ্ট মামলাগুলোর তদন্ত কর্মকর্তাদের পৃথক পৃথক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেন। পরে তাঁকে আবার কারাগারে ফেরত পাঠানো হয়।
চলতি বছর সালমান এফ রহমানের বিরুদ্ধে এসব মামলা করে দুদক। ভুয়া কোম্পানির নামে ৪৯৬ কোটি টাকা অবৈধ ঋণ নেওয়ার অভিযোগে একটি এবং প্রায় ৩৪ কোটি টাকা অর্থ আত্মসাৎ ও ৭৬ কোটি ৩৯ লাখ টাকা মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে দুটি পৃথক মামলা করে দুদক। এ ছাড়া ভুয়া কোম্পানির নামে ৬১৮ কোটি টাকা ব্যাংকঋণ এবং নামমাত্র কোম্পানির নামে ১৪৬ কোটি ৮২ লাখ টাকা ঋণ ও প্রায় ১১৩ কোটি ৪১ লাখ টাকা মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ এনে তাঁর বিরুদ্ধে আরও দুই মামলা করে সংস্থাটি। এর মধ্যে প্রথম চারটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয় সালমানকে।
গত বছরের ১৩ আগস্ট গোপন তথ্যের ভিত্তিতে নৌপথে পলায়নরত অবস্থায় রাজধানীর সদরঘাট এলাকা থেকে সালমান এফ রহমানকে আটক করা হয়। এরপর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকেন্দ্রিক বিভিন্ন মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয় এবং দফায় দফায় রিমান্ডে নেওয়া হয়।
অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে ঋণ নিয়ে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা পৃথক চার মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাণিজ্যবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানকে।
আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক মোহাম্মদ ইব্রাহিম মিয়া গ্রেপ্তার দেখানোর এ নির্দেশ দেন।
সালমান এফ রহমানকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। সংশ্লিষ্ট মামলাগুলোর তদন্ত কর্মকর্তাদের পৃথক পৃথক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেন। পরে তাঁকে আবার কারাগারে ফেরত পাঠানো হয়।
চলতি বছর সালমান এফ রহমানের বিরুদ্ধে এসব মামলা করে দুদক। ভুয়া কোম্পানির নামে ৪৯৬ কোটি টাকা অবৈধ ঋণ নেওয়ার অভিযোগে একটি এবং প্রায় ৩৪ কোটি টাকা অর্থ আত্মসাৎ ও ৭৬ কোটি ৩৯ লাখ টাকা মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে দুটি পৃথক মামলা করে দুদক। এ ছাড়া ভুয়া কোম্পানির নামে ৬১৮ কোটি টাকা ব্যাংকঋণ এবং নামমাত্র কোম্পানির নামে ১৪৬ কোটি ৮২ লাখ টাকা ঋণ ও প্রায় ১১৩ কোটি ৪১ লাখ টাকা মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ এনে তাঁর বিরুদ্ধে আরও দুই মামলা করে সংস্থাটি। এর মধ্যে প্রথম চারটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয় সালমানকে।
গত বছরের ১৩ আগস্ট গোপন তথ্যের ভিত্তিতে নৌপথে পলায়নরত অবস্থায় রাজধানীর সদরঘাট এলাকা থেকে সালমান এফ রহমানকে আটক করা হয়। এরপর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকেন্দ্রিক বিভিন্ন মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয় এবং দফায় দফায় রিমান্ডে নেওয়া হয়।
পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে প্রতিটি ১০ কাঠার তিনটি প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর বোন শেখ রেহানা ও বোনের তিন সন্তানসহ অন্যদের বিরুদ্ধে করা তিন মামলায় আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সাক্ষ্য দিয়েছেন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) তিন কর্মকর্তা। ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪২ মিনিট আগে
সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্টদের ১২০টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসব ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৪৪ কোটি ২৪ লাখ ৭০ হাজার ৯৬৫ টাকা রয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক মো. ইব্রাহিম মিয়া এ নির্দেশ দেন।১ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে নির্বাচন কমিশন (ইসি) একটি পূর্ণাঙ্গ রোডম্যাপ বা পথনকশা প্রকাশ করেছে। এতে নির্বাচন-পূর্ব, নির্বাচনকালীন এবং নির্বাচনোত্তর প্রতিটি ধাপের বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা ও সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ প্রকল্পে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরসহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) কমিশনের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন এ তথ্য জানিয়েছেন।২ ঘণ্টা আগে