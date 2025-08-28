Ajker Patrika
> জাতীয়

সালমান এফ রহমানকে গ্রেপ্তার দেখানো হলো দুদকের চার মামলায়

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৮: ১৫
সালমান এফ রহমান। ফাইল ছবি
সালমান এফ রহমান। ফাইল ছবি

অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে ঋণ নিয়ে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা পৃথক চার মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাণিজ্যবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানকে।

আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক মোহাম্মদ ইব্রাহিম মিয়া গ্রেপ্তার দেখানোর এ নির্দেশ দেন।

সালমান এফ রহমানকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। সংশ্লিষ্ট মামলাগুলোর তদন্ত কর্মকর্তাদের পৃথক পৃথক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেন। পরে তাঁকে আবার কারাগারে ফেরত পাঠানো হয়।

চলতি বছর সালমান এফ রহমানের বিরুদ্ধে এসব মামলা করে দুদক। ভুয়া কোম্পানির নামে ৪৯৬ কোটি টাকা অবৈধ ঋণ নেওয়ার অভিযোগে একটি এবং প্রায় ৩৪ কোটি টাকা অর্থ আত্মসাৎ ও ৭৬ কোটি ৩৯ লাখ টাকা মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে দুটি পৃথক মামলা করে দুদক। এ ছাড়া ভুয়া কোম্পানির নামে ৬১৮ কোটি টাকা ব্যাংকঋণ এবং নামমাত্র কোম্পানির নামে ১৪৬ কোটি ৮২ লাখ টাকা ঋণ ও প্রায় ১১৩ কোটি ৪১ লাখ টাকা মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ এনে তাঁর বিরুদ্ধে আরও দুই মামলা করে সংস্থাটি। এর মধ্যে প্রথম চারটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয় সালমানকে।

গত বছরের ১৩ আগস্ট গোপন তথ্যের ভিত্তিতে নৌপথে পলায়নরত অবস্থায় রাজধানীর সদরঘাট এলাকা থেকে সালমান এফ রহমানকে আটক করা হয়। এরপর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকেন্দ্রিক বিভিন্ন মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয় এবং দফায় দফায় রিমান্ডে নেওয়া হয়।

বিষয়:

গ্রেপ্তারসালমান এফ রহমানদুদকপ্রধানমন্ত্রীশেখ হাসিনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে লতিফ সিদ্দিকী অবরুদ্ধ, নেওয়া হলো পুলিশি হেফাজতে

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি শিক্ষক কার্জনসহ ১১ জন ডিবি হেফাজতে

নির্বাচনের আগে কোনো বৈধ অস্ত্র ফেরত দেবে না সরকার

নির্বাচন জড়িয়ে যাচ্ছে অনৈক্যের জালে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

আইপিএলে মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার পর অবশেষে ঘুম ভাঙল কোহলিদের

আইপিএলে মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার পর অবশেষে ঘুম ভাঙল কোহলিদের

নিজের ১১টি বাড়িতে চলছে নির্মাণকাজ, শব্দের চোটে অতিষ্ঠ প্রতিবেশীদের হেডফোন দিলেন জাকারবার্গ

নিজের ১১টি বাড়িতে চলছে নির্মাণকাজ, শব্দের চোটে অতিষ্ঠ প্রতিবেশীদের হেডফোন দিলেন জাকারবার্গ

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

সম্পর্কিত

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: হাসিনা, রেহানা, টিউলিপের তিন মামলায় সাক্ষ্য দিলেন আরও ৩ জন

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: হাসিনা, রেহানা, টিউলিপের তিন মামলায় সাক্ষ্য দিলেন আরও ৩ জন

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের আরও ৪৪ কোটি টাকার ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের আরও ৪৪ কোটি টাকার ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের যে পথনকশা দিল ইসি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের যে পথনকশা দিল ইসি

সালমান এফ রহমানকে গ্রেপ্তার দেখানো হলো দুদকের চার মামলায়

সালমান এফ রহমানকে গ্রেপ্তার দেখানো হলো দুদকের চার মামলায়