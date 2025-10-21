পর্নোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার যুগল ৫ দিনের রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পর্নো ভিডিও বানিয়ে আন্তর্জাতিক পর্নো সাইটে আপলোড করার অভিযোগে গ্রেপ্তার বাংলাদেশি যুগল আজিম ও বৃষ্টিকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানা রিমান্ডের এই আদেশ দেন বলে নিশ্চিত করেছেন অতিরিক্ত সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) শামসুদ্দোহা সুমন।
গত রোববার রাতে বান্দরবানের রোয়াংছড়ি বাসস্টেশনসংলগ্ন হাজীপাড়া এলাকায় একটি বাসা থেকে আজিম ও বৃষ্টিকে গ্রেপ্তার করা হয়। দুই সপ্তাহ আগে বান্দরবানে ফল ব্যবসা করার কথা বলে ওই এলাকায় বাসা ভাড়া নেন তাঁরা।
পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে রাজধানীর পল্টন থানায় করা মামলার এই দুই আসামিকে আজ আদালতে হাজির করে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। এ সময় সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডির সাইবার বিভাগের উপপরিদর্শক (এসআই) মিজানুর রহমান।
শুনানি শেষে আদালত প্রত্যেকের পাঁচ দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিট (এলওসি) বা ঋণচুক্তির ১০টি প্রকল্প বাতিলের তথ্য সঠিক নয় বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। সামাজিক মাধ্যমে সহকর্মী উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদের একটি পোস্ট নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিষয়টি নিয়ে এ ব্যাখ্যা দেন তিনি।
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ভারতীয় ঋণচুক্তির আওতায় শুধু টাগবোট কেনার প্রকল্প পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বাতিল করা হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যেসব প্রকল্পের কথা বলা হচ্ছে, সেগুলোর ‘কিছুর আদৌ অস্তিত্ব নেই’।
স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে ভারতের সঙ্গে সম্পাদিত ১০ চুক্তি বাতিল করা হয়েছে বলে তালিকা প্রকাশ করেন। তবে ওই সহকর্মীর ওই পোস্ট নিয়ে কোনো মন্তব্য না করে বিষয়টি স্পষ্ট করেন এবং সব চুক্তির তালিকা পড়ে শোনান। তিনি জানান, এসব চুক্তির কিছু এখনো পর্যালোচনার পর্যায়ে আছে।
ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতে থেকে প্রত্যর্পণের বিষয়ে ঢাকার অনুরোধ নিয়ে কোনো অগ্রগতি আছে কি না, জানতে চাইলে উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেন, এ বিষয়ে নতুন কোনো তথ্য নেই।
তিনি বলেন, বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে এসব ঘটনার অগ্রগতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং দুই দেশের কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে আলোচনাও অব্যাহত আছে।
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া বৃদ্ধি করায় আন্দোলনরত শিক্ষকেরা নব উদ্যমে শ্রেণিকক্ষে ফিরবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। একই সঙ্গে তিনি আশাবাদী, তাঁরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তুলতে অবদান রাখবেন।
আজ মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে দেওয়া বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, চলতি বছরের ১ নভেম্বর থেকে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া মূল বেতনের সাড়ে ৭ শতাংশ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। একই সঙ্গে, আগামী বছরের জুলাই মাস থেকে বাড়িভাড়া আরও সাড়ে ৭ শতাংশ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয়েছে।
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের দাবি নিয়ে কয়েক দিন ধরে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সি আর আবরার, অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ।
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের দাবি যৌক্তিক বলে মনে করে। তবে বাস্তবতা হলো, ১৫ বছরের সীমাহীন দুর্নীতি ও লুটপাটে বিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর গতিশীল হলেও এখনই মূল বেতনের ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া বৃদ্ধির মতো সামর্থ্য অর্থনীতিতে ফেরেনি। তাই সরকারকে বাস্তবতার নিরিখে এ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।
প্রধান উপদেষ্টা শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক সি আর আবরারসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
প্রধান উপদেষ্টা আশা প্রকাশ করেন, আন্দোলনরত শিক্ষকেরা নব উদ্যমে শ্রেণিকক্ষে ফিরবেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তুলতে অবদান রাখবেন।
জেদ্দা–ঢাকা রুটে আগামীকাল বুধবার থেকে সরাসরি ফ্লাইট চালু করতে যাচ্ছে সৌদি আরবের উড়োজাহাজ পরিবহন সংস্থা ফ্লাইএডিল। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অ্যাভিয়েশন বাজারে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ করছে সংস্থাটি।
প্রাথমিকভাবে জেদ্দা–ঢাকা রুটে সপ্তাহে দুটি ফ্লাইট পরিচালনা করবে ফ্লাইএডিল। সময়সূচি অনুযায়ী, ফ্লাইট এফ৩ ৯১১২ জেদ্দা থেকে স্থানীয় সময় রাত ১টা ৩০ মিনিটে ছেড়ে ঢাকায় পৌঁছাবে আর ফিরতি ফ্লাইট এফ৩ ৯১১৩ ঢাকা থেকে স্থানীয় সময় বেলা ১টায় জেদ্দার উদ্দেশে ছেড়ে যাবে।
ফ্লাইএডিল স্বল্পমূল্যের এয়ারলাইন হলেও ঢাকা রুটে যাত্রীদের জন্য বিনা মূল্যে খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা থাকবে। এ ছাড়া এ রুটে ভ্রমণকারীদের জন্য লাগেজ বহনের সুবিধা ঘোষণা করেছে সংস্থাটি।
সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাংলাদেশে সৌদি আরবগামী যাত্রীর সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। ফ্লাইএডিলের নতুন এই ফ্লাইট যুক্ত হওয়ায় ভ্রমণের ব্যয় কিছুটা কমবে এবং বাজারে প্রতিযোগিতা আরও বাড়বে। মূলত প্রবাসী শ্রমিকদের পাশাপাশি স্বল্পমূল্যে ভ্রমণপ্রত্যাশী সাধারণ যাত্রীদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করবে।
সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একটি ন্যায়সঙ্গত ও কার্যকরী নতুন বেতনকাঠামোর সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত বেতন কমিশনের কাজ এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে অনলাইনে চারটি প্রশ্নমালায় প্রাপ্ত সর্বসাধারণের মতামত ও সুপারিশ যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা করা হচ্ছে।
বেতন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে এসোসিয়েশন বা সমিতি কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করে তাদের মতামত বা সুপারিশ প্রদান করেছে। প্রাপ্ত সুপারিশ ও মতামত কমিশন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। কমিশন আশা করছে, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই বেতন কমিশনের সুপারিশ সরকারের নিকট পেশ করা সম্ভব হবে।
উল্লেখ্য, ইতঃপূর্বে ১-১৫ অক্টোবর সাধারণ নাগরিক, সরকারি চাকরিজীবী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং এসোসিয়েশন বা সমিতি এই চার ক্যাটাগরিতে প্রশ্নমালার মাধ্যমে কমিশন অনলাইনে সর্বসাধারণের মতামত সংগ্রহ করেছে।
