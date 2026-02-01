Ajker Patrika
আপিল খারিজ, নির্বাচন থেকে ছিটকে গেলেন বিএনপির মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১: ৩৫
মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-৪ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর প্রার্থিতা ফিরে পেতে লিভ টু আপিল খারিজ করে দিয়েছেন আপিল বিভাগ। আইনজীবীরা জানিয়েছেন, এই আদেশের ফলে বিএনপির এই প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না।

আজ রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) এই আদেশ দেন প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ।

আইনজীবীরা জানান, মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী ঋণখেলাপি হওয়া সত্ত্বেও হলফনামায় বিষয়টি প্রকাশ করেননি। এই কারণে তাঁর প্রার্থিতা ফিরে পেতে লিভ টু আপিল খারিজ করে দিয়েছেন আপিল বিভাগ।

এর আগে গত ১৭ জানুয়ারি ঋণখেলাপির অভিযোগে মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর মনোনয়নপত্র বাতিল করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এরপর তিনি হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন। ২১ জানুয়ারি হাইকোর্ট তাঁর আবেদন খারিজ করে ইসির সিদ্ধান্ত বহাল রাখলে পরদিন ২২ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন মুন্সী।

উল্লেখ্য, কুমিল্লা-৪ আসনে জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী হিসেবে আছেন এনসিপি নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ।

আদালতের আদেশের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টে হাসনাত আবদুল্লাহ লেখেন, ‘বাংলাদেশের জনগণ বনাম ব্যাংক ডাকাত ও ঋণখেলাপিদের ফাইটে বাংলাদেশের জনগণের বিজয় হয়েছে।’

সুপ্রিম কোর্টকুমিল্লাইসিনির্বাচনহাইকোর্টত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
