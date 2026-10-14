বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব নূরুন্নাহার চৌধুরী

পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ড. নূরুন্নাহার চৌধুরীকে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে নিয়োগ দিয়েছে সরকার।
আজ বুধবার নূরুন্নাহার চৌধুরীকে বিমান মন্ত্রণালয়ে বদলি করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যের পদটি সচিব পদমর্যাদার।
অন্যদিকে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব ফাহমিদা আখতার আগামীকাল বৃহস্পতিবার অবসরোত্তর ছুটিতে যাবেন।
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