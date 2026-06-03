কুয়েত বিমানবন্দরে ইরানি ড্রোন হামলায় ৪ বাংলাদেশি আহত

কুয়েত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরান। আজ বুধবারের এ হামলায় অন্তত একজন নিহত ও আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে চার বাংলাদেশি নাগরিক রয়েছেন বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ দূতাবাস, কুয়েত। আজ দূতাবাসের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সাম্প্রতিক সময়ে কুয়েতের আকাশসীমায় একাধিকবার ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ঘটনা ঘটেছে। এরই ধারাবাহিকতায় কুয়েত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সর্বশেষ ড্রোন হামলায় চার বাংলাদেশি আহত হন।
আহত বাংলাদেশিদের দ্রুত উদ্ধার করে ফারওয়ানিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের শারীরিক অবস্থার বিষয়ে বাংলাদেশ দূতাবাস নিয়মিত খোঁজখবর রাখছে বলেও জানানো হয়েছে।
পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কুয়েতে অবস্থানরত বাংলাদেশি নাগরিকদের সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছে দূতাবাস। একই সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশনা মেনে চলারও অনুরোধ করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, কুয়েত সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী রকেট বা ড্রোন হামলার ঘটনা ও তা প্রতিহত করার দৃশ্যের ছবি তোলা বা ভিডিও ধারণ করা দেশটির আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ। এ কারণে প্রবাসী বাংলাদেশিদের এ ধরনের ছবি বা ভিডিও ধারণ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।
এদিকে চলমান পরিস্থিতিতে কুয়েতের কেন্দ্রীয় ব্লাড ব্যাংকে রক্তের সংকট দেখা দিয়েছে। এই অবস্থায় রক্তদানে সক্ষম প্রবাসী বাংলাদেশিদের কেন্দ্রীয় ব্লাড ব্যাংকে গিয়ে রক্তদান করার ও অন্যদেরও এতে উৎসাহিত করার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ দূতাবাস।
দূতাবাস জানিয়েছে, পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং কুয়েতে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের প্রয়োজনীয় সহায়তায় তারা সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রয়েছে।
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