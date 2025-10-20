Ajker Patrika
দেড় মাস ধরে কর্মস্থলে নেই সহকারী কমিশনার, নিয়োগ বাতিল করল সরকার

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় সহকারী কমিশনার মো. শফিকুল ইসলামের নিয়োগ বাতিল করেছে সরকার। প্রশাসন ক্যাডারের এই কর্মকর্তা ৪১তম বিসিএসে উত্তীর্ণ হয়ে গত বছরের ২৮ জুলাই সরকারি চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন।

শফিকুলের নিয়োগ অবসান করে আজ সোমবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

২০২৪ সালের ২৯ জুলাই কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সহকারী কমিশনার (শিক্ষানবিশ) হিসেবে যোগ দেন তিনি। গত বছরের ১ সেপ্টেম্বর থেকে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন।

প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে, বিভিন্ন মাধ্যমে যোগাযোগের চেষ্টা করেও শফিকুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। ফলে তাঁর শিক্ষানবিশ চাকরিকাল সন্তোষজনক নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।

শিক্ষানবিশ কর্মকর্তার চাকরিকালীন আচরণ সন্তোষজনক না হলে সরকারি কর্ম কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ ছাড়াই নিয়োগের অবসান ঘটানোর বিধান রয়েছে জানিয়ে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, শফিকুলের আচরণ ও কর্মসম্পাদন শিক্ষানবিশ চাকরির উপযোগী না হওয়ায় বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা অনুযায়ী তাঁর নিয়োগের অবসান করা হলো।

কিশোরগঞ্জক্যাডারসরকারজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ভারত বলছে, ফোনালাপ হয়নি, জবাবে ট্রাম্প বললেন—তাহলে ওরা শুল্ক দিতে থাক

ঋণের চাপে আত্মগোপনে থাকা কৃষক দল নেতাকে উদ্ধার করল পুলিশ

অগ্নিকাণ্ড দেখলে মুমিনের করণীয় আমল

শিল্পাঞ্চল গড়ার স্বপ্নে ফাটল

বিমানবন্দরে আগুন: কার্গো গুদামে ছিল মেয়াদোত্তীর্ণ রাসায়নিক দ্রব্য

দেড় মাস ধরে কর্মস্থলে নেই সহকারী কমিশনার, নিয়োগ বাতিল করল সরকার

৪ হাজার এএসআই নিয়োগের প্রজ্ঞাপন জারি

শাহজালাল বিমানবন্দরের ই-গেট খুলে দেওয়া হবে চলতি সপ্তাহেই: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

ভোটের প্রচারে ড্রোন নিষিদ্ধ, সেনাবাহিনীর ভূমিকা নির্ধারণ আরপিও সংশোধনের পর