৫৪ বছরে পা দিল বিমানবাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ বিমানবাহিনী আজ রোববার বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠার ৫৪ বছরপূর্তি উদ্যাপন করেছে। মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন জন্ম নেওয়া এই বাহিনী প্রতিবছর ২৮ সেপ্টেম্বরকে ‘বিমানবাহিনী দিবস’ হিসেবে পালন করে।
আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ১৯৭১ সালে দেশের জনগণের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিমানবাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তান বিমানবাহিনী ছেড়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় এয়ার ভাইস মার্শাল আব্দুল করিম খন্দকার, বীর উত্তম, পিএসএ (অব.) ডেপুটি চিফ অব স্টাফ হিসেবে এবং এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদ, বীর উত্তম, এসিএসসি (অব.) কিলো ফ্লাইটের অধিনায়ক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন স্বতন্ত্র বিমানবাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে ১৯৭১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ভারতের নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে ‘কিলো ফ্লাইট’ নামে বিমানবাহিনী যাত্রা শুরু করে। মাত্র একটি অটার বিমান, একটি ড্যাকোটা বিমান, একটি অ্যালুয়েট হেলিকপ্টার এবং ৫৭ জন সদস্য নিয়ে বাহিনী ৫০টিরও বেশি সফল বিমান অভিযান পরিচালনা করে।
আজ ৫৪ বছরপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচির মধ্যে ছিল বিমানবাহিনীর ঘাঁটি ও ইউনিটে ডকুমেন্টারি প্রদর্শন, মসজিদে দোয়া ও মোনাজাত এবং প্রীতিভোজের আয়োজন।
