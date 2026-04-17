Ajker Patrika
জাতীয়

হজ ক্যাম্প পরিদর্শনে প্রধানমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: পিএম অফিস

রাজধানীর আশকোনা হজ ক্যাম্প পরিদর্শন করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শুক্রবার (১৭ এপ্রিল) রাত ১০টা ৫০ মিনিটে তিনি হজ ক্যাম্পে পৌঁছান এবং হজযাত্রীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।

এ সময় প্রধানমন্ত্রী হাজিদের সার্বিক খোঁজখবর নেন এবং তাদের যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন।

এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে হঠাৎ হজ ক্যাম্পে যান ধর্মমন্ত্রী। তিনি হজযাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের হজযাত্রার প্রস্তুতি, থাকা-খাওয়াসহ অন্যান্য বিষয়ে খোঁজখবর নেন।

চলতি বছরে বাংলাদেশ থেকে ৪১৯ জন হজযাত্রী নিয়ে প্রথম ফ্লাইট যাত্রা করবে আজ শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টা ২০ মিনিটে।

বিষয়:

উত্তরাআশকোনাহজ ক্যাম্পতারেক রহমানপ্রধানমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

