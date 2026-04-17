Ajker Patrika
জাতীয়

ঢাকায় শনিবার আসছেন মার্কিন বিশেষ দূত হার্ডার

বাসস, ঢাকা  
যুক্তরাষ্ট্রের ‘বেস্ট ফিউচার জেনারেশন্স’-বিষয়ক বিশেষ দূত চার্লস জে হার্ডার। ছবি: সংগৃহীত

শিক্ষা ও শিশুদের কল্যাণে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা আরও জোরদার করার লক্ষ্যে তিন দিনের সফরে আগামীকাল শনিবার ঢাকা আসছেন যুক্তরাষ্ট্রের ‘বেস্ট ফিউচার জেনারেশন্স’-বিষয়ক বিশেষ দূত চার্লস জে হার্ডার।

আজ শুক্রবার ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের এক মিডিয়া নোটে জানানো হয়, সফরকালে হার্ডার বাংলাদেশের আগামী প্রজন্মের উন্নয়ন ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে একাধিক বৈঠকে অংশ নেবেন।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বিশেষ দূতের কার্যালয়ের প্রধান কাজ হলো বিশ্বব্যাপী শূন্য থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশুদের স্বার্থ রক্ষা, কল্যাণ ও সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

মার্কিন বিশেষ দূতের এ সফরে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ)-সংক্রান্ত বিষয় অগ্রাধিকার পাবে। পাশাপাশি শিশুশ্রম ও পাচার এবং অপরাধ চক্র ও সশস্ত্র সংঘাতে সম্পৃক্তকরণ অবসানেও গুরুত্ব দেওয়া হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত চার্লস জে হার্ডার শিশু, তাদের পরিবার ও কমিউনিটিকে প্রভাবিত করে এমন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ‘সৃজনশীল ও বাস্তবসম্মত সমাধান’ অন্বেষণে নিয়মিত ফাউন্ডেশন, করপোরেশন, অলাভজনক ও ধর্মীয় সংগঠন এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

বিষয়:

দূতাবাসযুক্তরাষ্ট্রশিক্ষাশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

