প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাজা ন্যূনতম পাঁচ বছর করা হচ্ছে: শিক্ষামন্ত্রী

প্রশ্নপত্র ফাঁস করলে ন্যূনতম পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের বিধান রেখে আইন সংশোধন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। তিনি বলেছেন, ‘প্রশ্নপত্র ফাঁস করলে মিনিমাম পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের বিধান রেখে ১৯৮০ অ্যাক্ট, যেটি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান করেছিলেন, সেটিকে আমি আবার মডিফাই করছি এবং এটা পার্লামেন্টে ওঠাচ্ছি। কারণ, প্রশ্নপত্র ফাঁস হতে পারবে না।’
আজ শুক্রবার বিকেলে দিনাজপুর শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এক মতবিনিময় সভায় শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন। আসন্ন এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা উপলক্ষে দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের অধীন আটটি জেলা এবং রংপুর অঞ্চলের মাদ্রাসা শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কেন্দ্রসচিবদের সঙ্গে এই মতবিনিময় সভা হয়।
দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড আয়োজিত সভায় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘আর এখানে যাঁরা সাইবার ক্রাইম করবেন, আমি সকলের টেলিফোন নম্বর নিচ্ছি এবং সিঙ্গাপুরে আমার নিজস্ব সাইবার ক্রাইম স্পেশালিস্ট আছে, তাঁকে ঢাকায় আসতে হবে না; সিঙ্গাপুরেই আমি পাঠাচ্ছি। সাইবার ক্রাইম কে করে, আমি দেখব।’
শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, ‘আমি দেখতে চাই, আমরা সকলে যদি ঠিক থাকি, প্রশ্নপত্র কে বের করবে। আর আমরা সকলে যদি বেঠিক হয়ে যাই, তাহলে ইন্সট্রুমেন্ট (যন্ত্র) কিন্তু কথা বলবে। আমি ইন্সট্রুমেন্ট ব্যবহার করছি।’
আইনের ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘সংঘবদ্ধভাবে যারা প্রশ্নপত্র ফাঁস করে, তাদেরও এর (সংশোধিত আইন) আওতায় এনেছি।’
শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘আমরা যখন শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনব, তখন সরকার বলবে এই শিক্ষকদের সুবিধা বাড়িয়ে দাও। তখন দেখবেন মেধাবী ছাত্ররা সব শিক্ষকতায় আসছে।’
দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর তৌহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে এ সময় বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় সংসদের হুইপ আখতারুজ্জামান মিয়া, দিনাজপুর সদর-৩ আসনের সংসদ সদস্য সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম, দিনাজপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য সাদিক রিয়াজ পিনাক প্রমুখ।
মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক রফিকুল ইসলাম, পুলিশ সুপার জেদান আল মুসা, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মওদুদ বাবুসহ দিনাজপুর বোর্ডের অধীন আটটি জেলার এবং রংপুর অঞ্চলের মাদ্রাসা শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কেন্দ্রসচিবগণ, বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ জেলা বিএনপির নেতারা।
শিক্ষা ও শিশুদের কল্যাণে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা আরও জোরদার করার লক্ষ্যে তিন দিনের সফরে আগামীকাল শনিবার ঢাকা আসছেন যুক্তরাষ্ট্রের ‘বেস্ট ফিউচার জেনারেশন্স’-বিষয়ক বিশেষ দূত চার্লস জে হার্ডার।১১ মিনিট আগে
‘গণতান্ত্রিক সমাজে বিভিন্ন মত ও আদর্শ থাকবেই আর এই বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য আনাই আমাদের নীতি। সংবিধানে স্পষ্ট বলা আছে, আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের সকল নাগরিক সমান। জাতিগতভাবে আমরা বাঙালি হলেও ভৌগোলিক সীমারেখায়...১ ঘণ্টা আগে
সারা দেশে ‘জ্বালানি সংকটে’ পাম্পগুলোয় দীর্ঘ লাইনের কারণে দায়িত্ব পালনে গিয়ে ভোগান্তিতে পড়ছেন পুলিশ সদস্যরা। এমন পরিস্থিতিতে তাঁদের জন্য পাম্পে পৃথক লাইনের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তেল সরবরাহের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন...২ ঘণ্টা আগে
দেশে এপ্রিল ও মে মাসের জন্য পূর্ণ জ্বালানি মজুত রয়েছে। পাশাপাশি জুন মাসের চাহিদা মেটাতে জ্বালানি মজুত নিশ্চিতের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত। তিনি বলেছেন, বর্তমানে দেশে ইতিহাসের সর্বোচ্চ জ্বালানি মজুত রয়েছে...৫ ঘণ্টা আগে