গত অর্থবছরে ৩০.৩২ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে: সংসদে মন্ত্রী

শিগগিরই মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর পথ সুগম হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। প্রধানমন্ত্রীর মালয়েশিয়া সফরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, সরকার মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার উন্মুক্তকরণের জন্য কাজ করছে। আশা করা যায়, দ্রুত সময়ের মধ্যে দেশটিতে বাংলাদেশি কর্মী পাঠানোর পথ সুগম হবে। মালয়েশিয়ায় যেসব অবৈধ বাংলাদেশি কর্মী রয়েছেন বা নানা সমস্যা রয়েছেন, তাঁদের বৈধ করার বিষয়ে সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
আজ মঙ্গলবার জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তরে কুষ্টিয়া-১ আসনের বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য রেজা আহম্মদের প্রশ্নের জবাবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী এসব কথা বলেন। স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে প্রশ্নোত্তর টেবিলে উত্থাপন করা হয়।
মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশি কর্মীদের দ্বিতীয় বড় শ্রমবাজার মালয়েশিয়ায় সরকারিভাবে কোনো কর্মী পাঠানো হয় না। তবে মালয়েশিয়াসহ পৃথিবীর যেকোনো দেশে সরকার অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে।
সংরক্ষিত নারী আসনের সেলিনা সুলতানার প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, গত অর্থবছরে (২০২৪-২৫) ৩০ দশমিক ৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে।
কক্সবাজার-৩ আসনের লুৎফর রহমানের প্রশ্নের জবাবে খাদ্য প্রতিমন্ত্রী আব্দুল বারী বলেন, দেশের সরকারি খাদ্যগুদামে খাদ্যশস্যের মজুত ২০ লাখ ৭২ হাজার ৭৫৪ টন।
ময়মনসিংহ-৮ আসনের লুৎফুল্লাহেল মাজেদের প্রশ্নের জবাবে খাদ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশে চাল উৎপাদন করা হয়েছে ৪ কোটি ৬ লাখ টন এবং গম উৎপাদন করা হয়েছে ১০ লাখ ৪১ হাজার টন। যেখানে চালের চাহিদা হচ্ছে ৪ কোটি ১১ লাখ টন ও গমের চাহিদা ৭৪ লাখ টন। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সরকারিভাবে ৫ লাখ ৩৪ হাজার টন চাল ও ৭ লাখ ৩৫ হাজার টন গম আমদানি হয়েছে। এ ছাড়া বেসরকারি খাতে ৭ লাখ ৩৫ হাজার টন চাল ও ৬৫ লাখ ৮২ হাজার টন গম আমদানি হয়েছে।
জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর চা বাগানে শ্রমিক–কর্মচারীদের বকেয়া মজুরিকে কেন্দ্র করে শ্রম অসন্তোষ সংক্রান্ত একটি বিশেষ প্রতিবেদনে ৩১টি চা বাগানকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। জাতীয় সংসদে আজ মঙ্গলবার সংরক্ষিত আসনের বিএনপিদলীয় সদস্য সেলিনা১৩ মিনিট আগে
ভূমিকম্পসহ নগর দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস ও প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় মোট ৪৪৫টি নিরাপদ আশ্রয়স্থল চিহ্নিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে এগুলোকে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘ভূমিকম্পের নিরাপদ আশ্রয়স্থল...১৩ মিনিট আগে
সমতা, ন্যায্যতা ও ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের স্বার্থ, সার্বভৌমত্ব এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে কার্যকরভাবে ধারণ করছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। একই সঙ্গে তিনি বিশ্বের দরবারে দেশের মর্যাদা, সম্মান ও দৃঢ় অবস্থান নিশ্চিত করছেন।৩০ মিনিট আগে
স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধবিষয়ক জাতীয় কমিটির প্রথম সভায় একটি উচ্চপর্যায়ের ‘টাস্কফোর্স’ গঠন করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম টাস্কফোর্সের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।২ ঘণ্টা আগে