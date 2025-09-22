Ajker Patrika
> জাতীয়

বলাকার সামনে বিমানের চাকরিচ্যুত কর্মীদের বিক্ষোভ

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২: ৪৬
চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের প্রধান কার্যালয় বলাকা ভবনের সামনে বিক্ষোভ করেন চাকরিচ্যুত বেশ কয়েকজন অস্থায়ী কর্মচারী। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া
চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের প্রধান কার্যালয় বলাকা ভবনের সামনে বিক্ষোভ করেন চাকরিচ্যুত বেশ কয়েকজন অস্থায়ী কর্মচারী। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের প্রধান কার্যালয় বলাকা ভবনের সামনে বিক্ষোভ করেছেন চাকরিচ্যুত বেশ কয়েকজন অস্থায়ী কর্মচারী। আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) সকালে তাঁরা বিক্ষোভ করেন।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) বোসরা ইসলাম এক বিজ্ঞপ্তিতে বিক্ষোভের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বোসরা ইসলাম জানান, এ কর্মচারীদের অনেকেই যাত্রী হয়রানি, কার্গোর মালামাল চুরি, দীর্ঘদিন কর্মস্থলে অনুপস্থিতি, মানব পাচার কিংবা স্বর্ণ চোরাচালানের মতো অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এসব গুরুতর অভিযোগের ভিত্তিতে বিধি অনুসারে তাঁদের অস্থায়ী চাকরি থেকে অব্যাহতি (ডিসকন্টিনিউ) দেওয়া হয়েছিল।

বিমানের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, বৈষম্যের শিকার কর্মচারীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। চাকরিচ্যুত কর্মীরা চাইলে আবেদন জমা দিয়ে কমিটির মাধ্যমে তাঁদের বিষয়টি পর্যালোচনা করাতে পারেন। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি আবেদন নিষ্পত্তি হয়েছে এবং অবশিষ্ট আবেদনও যথাসময়ে নিষ্পত্তি করা হবে।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যাত্রী হয়রানি, চোরাচালান ও মানব পাচারের মতো অপরাধের বিরুদ্ধে তারা জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে আসছে এবং ভবিষ্যতেও এই অবস্থান থেকে সরে আসবে না।

বিমান কর্তৃপক্ষ চাকরিচ্যুত কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, তারা যেন বলাকা ভবনসহ বিমানের যেকোনো স্থাপনার স্বাভাবিক কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি না করেন। অন্যথায় কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেবে।

বিষয়:

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সবিক্ষোভ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তৌকীর-বিপাশা বিদেশে স্থায়ী হয়েছেন যে কারণে

ফিলিস্তিনকে আজই রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেবে আরও ৬ দেশ, বিরোধিতা ইসরায়েল–যুক্তরাষ্ট্রের

ধর্ষণের শিকার শিশুর স্বজনকে মারতে উদ্যত হওয়া সেই চিকিৎসক বরখাস্ত

আশ্বিনে ৯ ঘণ্টায় ১০৫ মিলিমিটার বৃষ্টি কি স্বাভাবিক, যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

সখীপুরে বনপ্রহরীদের ওপর হামলা: ইউপি সদস্য, বিএনপি নেতাসহ ৭ জনের নামে মামলা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গাইবান্ধায় কারাবন্দী সাবেক চেয়ারম্যানের মৃত্যু

গাইবান্ধায় কারাবন্দী সাবেক চেয়ারম্যানের মৃত্যু

ভারতীয় দর্শকদের বিমান ধসের ইঙ্গিত দিয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের নতুন বিতর্ক

ভারতীয় দর্শকদের বিমান ধসের ইঙ্গিত দিয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের নতুন বিতর্ক

তৌকীর-বিপাশা বিদেশে স্থায়ী হয়েছেন যে কারণে

তৌকীর-বিপাশা বিদেশে স্থায়ী হয়েছেন যে কারণে

রাষ্ট্রদূত হলেন দুই সেনা কর্মকর্তা

রাষ্ট্রদূত হলেন দুই সেনা কর্মকর্তা

ভারতের আসল শত্রু কে, জানিয়ে দিলেন মোদি

ভারতের আসল শত্রু কে, জানিয়ে দিলেন মোদি

সম্পর্কিত

টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও লাইসেন্সিং নীতিমালার গেজেট প্রকাশ

টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও লাইসেন্সিং নীতিমালার গেজেট প্রকাশ

ডাকসু নেতাদের দূতাবাসে ডেকে নিয়ে চীনা রাষ্ট্রদূত জানালেন, চীন মৈত্রী হল নির্মাণ শুরু শিগগির

ডাকসু নেতাদের দূতাবাসে ডেকে নিয়ে চীনা রাষ্ট্রদূত জানালেন, চীন মৈত্রী হল নির্মাণ শুরু শিগগির

বলাকার সামনে বিমানের চাকরিচ্যুত কর্মীদের বিক্ষোভ

বলাকার সামনে বিমানের চাকরিচ্যুত কর্মীদের বিক্ষোভ

ইইউর পর্যবেক্ষক দলকে নির্বাচনের প্রস্তুতি জানাল ইসি

ইইউর পর্যবেক্ষক দলকে নির্বাচনের প্রস্তুতি জানাল ইসি