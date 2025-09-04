শেখ হাসিনা ও জয়ের বিরুদ্ধে দুদকের রেড অ্যালার্ট জারি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের বিরুদ্ধে রেড অ্যালার্ট জারি করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
আজ বৃহস্পতিবার দুদকের প্লট জালিয়াতি-সংক্রান্ত মামলার তদন্ত কর্মকর্তারা এ-সংক্রান্ত চিঠি পুলিশ সদর দপ্তরে পাঠান। চিঠিতে বলা হয়, প্লট জালিয়াতি মামলার আসামিদের অবস্থান চিহ্নিত করে দেশে ফিরিয়ে আনা এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে আইনের আওতায় আনতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।
দুদকের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
দুদক সূত্র জানায়, আসামিদের বিরুদ্ধে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) বিভিন্ন প্রকল্পে প্লট বরাদ্দ ও অনুমোদনের সময় অনিয়ম এবং অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের ক্ষতিসাধনের অভিযোগ রয়েছে। শেখ হাসিনা, তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, বোন শেখ রেহানা এবং বোনের মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিকসহ অন্য ব্যক্তিরা এই জালিয়াতিতে জড়িত ছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগের মধ্যে রয়েছে—প্লট বরাদ্দের সময় স্বার্থসংশ্লিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘন এবং সরকারি সম্পদের অবৈধ ব্যবহার।
এদিকে তৃতীয় দিনের মতো আজ প্লট জালিয়াতি মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ করছেন আদালত। তিনটি পৃথক মামলায় আদালতে সাক্ষ্যগ্রহণ চলছে, যেখানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর বোন শেখ রেহানা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
গত ১২, ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি নিজের এবং স্বজনদের নামে ১০ কাঠা করে ৬০ কাঠা প্লট বরাদ্দে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে শেখ হাসিনাসহ ২৮ জনের বিরুদ্ধে ছয়টি মামলা করে দুদক।
এরপর ২৫ মার্চ তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করে সংস্থাটি। অভিযোগপত্রে শেখ হাসিনাসহ ২৮ জনকে পলাতক দেখানো হয়।
