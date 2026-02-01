Ajker Patrika
জাতীয়

তফসিল ঘোষণার পর থেকে ১৭৭৪ জন আটক, ১৭৯ অস্ত্র উদ্ধার: আইএসপিআর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে এ পর্যন্ত ১৭৯টি অস্ত্র ও ১৯৪১ রাউন্ড গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে ১ হাজার ৭৭৪ জনকে আটক করা হয়েছে।

আজ রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)।

আইএসপিআর-এর বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার তারিখ ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে উদ্ধার ১৭৯টি অস্ত্র ও ১৯৪১ রাউন্ড গোলাবারুদ; আটক করা হয়েছে ১,৭৭৪ জন।’

বিষয়:

তফসিলআটকঅস্ত্রআইএসপিআরনির্বাচনসেনাবাহিনীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
