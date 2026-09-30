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জাতীয়

তারেক রহমানের ভারত সফর শতভাগ নিশ্চিত, তাড়াহুড়োয় লাভ নেই: দীনেশ ত্রিবেদী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
তারেক রহমানের ভারত সফর শতভাগ নিশ্চিত, তাড়াহুড়োয় লাভ নেই: দীনেশ ত্রিবেদী
দীনেশ ত্রিবেদী। ছবি: সংগৃহীত

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভারত সফর শতভাগ নিশ্চিত। এ নিয়ে তাড়াহুড়ো করলে কারও লাভ নেই। তবে এর দিনক্ষণ নিয়ে এখনো কোনো আলোচনা হয়নি বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী।

আজ বুধবার মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আযম খানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভারত সফরের সময় নির্ধারণের বিষয়ে জানতে চাইলে দীনেশ ত্রিবেদী বলেন, ‘সত্যি বলতে তারিখ নিয়ে কোনো কথা হয়নি। মাস, তারিখ কোনো কিছুই আলোচনা হয়নি। তবে সফর হবে এটা শতভাগ নিশ্চিত। তাড়াহুড়ো করলে কোনো লাভ কারও নেই। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে যথাযথ প্রস্তুতি হোক।’

প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর নিয়ে দুই দেশের মানুষেরই আগ্রহ রয়েছে উল্লেখ করে ত্রিবেদী বলেন, ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ রয়েছে। দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে বসলে এসব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

ভারতীয় হাইকমিশনার বলেন, ‘দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকে বাণিজ্য, পানি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। এ ধরনের শীর্ষ বৈঠকের আগে কর্মকর্তাদের কাজ করতে হবে এবং বৈঠকের পর বাস্তবায়নযোগ্য বিষয়ও থাকা দরকার।’

দুই দেশের সম্পর্ক নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, দুই দেশের সম্পর্ক নিয়ে তিনি একদম আশাবাদী। দুটি দেশেরই সাধারণ মানুষ চায় বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্কের একটি ‘গোল্ডেন চ্যাপটার’ শুরু হোক।

বিষয়:

ভারতীয়ভারততারেক রহমানপ্রধানমন্ত্রী
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