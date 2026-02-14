Ajker Patrika
জাতীয়

সংসদ সদস্য ও মন্ত্রিসভার শপথ ১৭ ফেব্রুয়ারি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সংসদ সদস্য ও মন্ত্রিসভার শপথ ১৭ ফেব্রুয়ারি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের (এমপি) শপথ গ্রহণ আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি (মঙ্গলবার) অনুষ্ঠিত হবে। একই দিন বিকেলে হবে মন্ত্রিসভার শপথ। আজ শনিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সচিব কানিজ মওলা।

সরকারি একটি সূত্র বলেছে, সংসদ সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় সংসদের শপথ কক্ষে। আর মন্ত্রীরা শপথ গ্রহণ করবেন জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায়। সূত্রটি বলছে, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এর আগে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছিল, ১৬ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপিদের শপথ ও বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠিত হবে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) সংসদ সদস্যদের এবং রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদের শপথ পড়াবেন। তার আগে বিকেলে সরকারি সূত্র জানিয়েছিল, সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ ১৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে।

সরকারি একটি সূত্র বলেছে, সংসদ সদস্যদের গেজেট ১৩ ফেব্রুয়ারি (শুক্রবার) তারিখে জারি করা হয়, যা প্রকাশ হয় ১৪ ফেব্রুয়ারি। গেজেট প্রকাশের তিন দিন পরে সিইসি সংসদ সদস্যদের শপথ পড়াতে পারবেন। ১৬ ফেব্রুয়ারি শপথ পড়ালে জটিলতা তৈরি হতে পারে, এমন আশঙ্কায় ১৭ ফেব্রুয়ারি শপথ হবে।

গত বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯৯টিতে ভোট গ্রহণ হয়। শুক্রবার ২৯৭ আসনের বেসরকারি ফল ঘোষণা করেছে ইসি। উচ্চ আদালতের নির্দেশনা থাকায় দুটি আসনের ফলাফলের গেজেট এখনো জারি করা হয়নি।

নির্বাচনে ২৯৭ আসনের মধ্যে বিএনপি ২০৯টিতে বেসরকারিভাবে জয় পেয়েছে। ফল ঘোষণা স্থগিত থাকা দুটি আসনেও বিএনপির প্রার্থীরা এগিয়ে আছেন। তাঁদের শরিকেরা পেয়েছে ৩টি আসন।

অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামী পেয়েছে ৬৮টি আসন। জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের অন্য শরিকেরা পেয়েছে ৯টি আসন। অর্থাৎ জামায়াতে ইসলামী ও তার মিত্ররা পেয়েছে ৭৭ আসন।

বিষয়:

মন্ত্রিসভানির্বাচনসংসদজাতীয় সংসদজাতীয় নির্বাচনত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আমরা অবশ্যই সার্ক পুনরুজ্জীবিত করতে চাইব: তারেক রহমান

আমরা অবশ্যই সার্ক পুনরুজ্জীবিত করতে চাইব: তারেক রহমান

মুম্বাইয়ে মেট্রোরেলের পিলার ধসে গুরুতর আহত ২

মুম্বাইয়ে মেট্রোরেলের পিলার ধসে গুরুতর আহত ২

এক ভোটের জন্য রেকর্ড করতে পারলেন না বাবর

এক ভোটের জন্য রেকর্ড করতে পারলেন না বাবর

‘হ্যাঁ’ ভোট জয়ী হওয়ায় ‘নোট অব ডিসেন্ট’-এর কী হবে, যা বললেন আলী রীয়াজ

‘হ্যাঁ’ ভোট জয়ী হওয়ায় ‘নোট অব ডিসেন্ট’-এর কী হবে, যা বললেন আলী রীয়াজ

নতুন সরকার গঠন প্রক্রিয়া, কী বলা আছে সংবিধানে

নতুন সরকার গঠন প্রক্রিয়া, কী বলা আছে সংবিধানে

সম্পর্কিত

সংসদ সদস্য ও মন্ত্রিসভার শপথ ১৭ ফেব্রুয়ারি

সংসদ সদস্য ও মন্ত্রিসভার শপথ ১৭ ফেব্রুয়ারি

তারেক রহমানের জন্য ফুল ও মিষ্টি পাঠালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

তারেক রহমানের জন্য ফুল ও মিষ্টি পাঠালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

জার্মানি গেলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

জার্মানি গেলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

মন্ত্রিপরিষদ সচিব আব্দুর রশীদের নিয়োগ বাতিল, নতুন দায়িত্বে সিরাজ উদ্দিন মিয়া

মন্ত্রিপরিষদ সচিব আব্দুর রশীদের নিয়োগ বাতিল, নতুন দায়িত্বে সিরাজ উদ্দিন মিয়া