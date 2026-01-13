সীমান্তে গুলিতে শিশু আহত: মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূতকে তলব করল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বাংলাদেশ সীমান্তে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে চলমান সংঘর্ষের জেরে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি। ওপার থেকে আসা গুলিতে এক বাংলাদেশি শিশু গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ঢাকা। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে আজ মঙ্গলবার মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত কিয়াউ সোয়ে মোকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব করা হয়।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, রাষ্ট্রদূতকে তলব করে এটি স্পষ্টভাবে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিনা উসকানিতে গুলি চালানো আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এ ধরনের ঘটনা দুই দেশের মধ্যকার সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের ক্ষেত্রে বড় অন্তরায়। বাংলাদেশ সাফ জানিয়ে দিয়েছে, ভবিষ্যতে এ ধরনের আন্তসীমান্ত গোলাগুলি বন্ধে মিয়ানমার সরকারকেই সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে এবং কঠোর পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে হবে।
গত রোববার সকাল ৯টার দিকে টেকনাফের হোয়াইক্যং ইউনিয়নের তেচ্ছিব্রিজ সীমান্ত এলাকায় মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে ছোড়া গুলিতে ৯ বছরের শিশু হুজাইফা আফনান গুরুতর আহত হয়। বর্তমানে সে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, তার শারীরিক অবস্থা এখনো সংকটাপন্ন।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রদূতকে বলা হয়েছে, মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ ও দেশটির সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ সংঘাত যা-ই থাকুক না কেন, তার প্রভাব যেন কোনোভাবেই বাংলাদেশের ভূখণ্ড বা এ দেশের মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর না পড়ে।
উল্লেখ্য, গত সোমবার সকালেও টেকনাফের হোয়াইক্যং সীমান্তে স্থলমাইন বিস্ফোরণে মো. হানিফ (২৮) নামের এক যুবকের বাঁ পা উড়ে গেছে। এই ঘটনা সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।
তলবের পরিপ্রেক্ষিতে মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত কিয়াউ সোয়ে মো আশ্বস্ত করেছেন, তাঁর সরকার এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। একই সঙ্গে তিনি আহত শিশু ও তার পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।
