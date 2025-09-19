Ajker Patrika
আদালতের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এনবিআরের বেলাল চৌধুরীর বিদেশযাত্রার খবর ভিত্তিহীন: পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১: ৪০
এনবিআর সদস্য মোহাম্মদ বেলাল হোসেন চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত
এনবিআর সদস্য মোহাম্মদ বেলাল হোসেন চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সদস্য মোহাম্মদ বেলাল হোসেন চৌধুরীর বিদেশযাত্রা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ।

আজ শুক্রবার পুলিশের ফেসবুক পেজে বিষয়টি প্রকাশ করা হয়।

পুলিশ জানায়, চলতি বছরের গত ২ ফেব্রুয়ারি আদালত মোহাম্মদ বেলাল হোসেন চৌধুরীর বিদেশ গমন রোধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। তবে পরে ৯ সেপ্টেম্বর ঢাকার মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত তাঁকে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দেন। সরকারি কাজে বিদেশ গমনের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন (জিও) জারিও করা হয়।

আদালতের আদেশ ও সরকারি প্রজ্ঞাপনের ভিত্তিতে ইমিগ্রেশন পুলিশ তার বহিঃ ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। তাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত ‘আদালতের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বিদেশযাত্রা সম্পন্ন করা হয়েছে’—এ তথ্য ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশসামাজিক যোগাযোগমাধ্যমজাতীয় রাজস্ব বোর্ডএনবিআর
