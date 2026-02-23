Ajker Patrika
জাতীয়

অমর একুশে বইমেলায় থাকছে না কোনো প্যাভিলিয়ন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
অমর একুশে বইমেলায় থাকছে না কোনো প্যাভিলিয়ন
ছবি: আজকের পত্রিকা আর্কাইভ

চলতি বছরের অমর একুশে বইমেলা শুরু হতে যাচ্ছে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এই বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন সেদিন। তবে অন্যান্যবারের মতো এবারের বইমেলায় কোনো প্যাভিলিয়ন থাকছে না। এমনটাই সিদ্ধান্ত দিয়েছে মেলার আয়োজক বাংলা একাডেমি।

গতকাল রোববার সন্ধ্যা ৭টায় প্রকাশক প্রতিনিধি ও বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির (বাপুস) নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে বাংলা একাডেমির এক সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়। সভায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম এবং মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো. মফিদুর রহমান, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম এবং সচিব ড. মো. সেলিম রেজা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সিদ্ধান্ত হয়, এবারের অমর একুশে বইমেলায় কোনো প্যাভিলিয়ন থাকবে না। বাপুস নেতৃবৃন্দের সহায়তায় ইতিমধ্যে প্যাভিলিয়নপ্রাপ্ত প্রকাশকগণ নিজ নিজ প্যাভিলিয়ন সরিয়ে নিতে সম্মত হয়েছেন।

এমতাবস্থায়, ১৯ ফেব্রুয়ারি যেসব প্রকাশক স্টলের জন্য আবেদন করেছেন, তাদের স্টল-বিন্যাসের লটারি আজ গতকাল রোববার অনুষ্ঠিত হয়। প্রকাশকগণ আজ সোমবার থেকে স্টল নির্মাণের কাজ শুরু করবেন।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী অমর একুশে বইমেলার স্টল-ফি সম্পূর্ণ মওকুফের ঘোষণা দিয়েছেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি দুপুর ২টায় অমর একুশে বইমেলা উদ্বোধন করবেন।

বিষয়:

বইমেলাঢাকাবাংলা একাডেমিতারেক রহমানএকুশে বইমেলাপ্রধানমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরানে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও টিকে থাকার লড়াইয়ের কেন্দ্রে এখন লারিজানি

ইরানে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও টিকে থাকার লড়াইয়ের কেন্দ্রে এখন লারিজানি

ডিজিএফআইয়ে নতুন ডিজি, আগের ডিজি পররাষ্ট্রে

ডিজিএফআইয়ে নতুন ডিজি, আগের ডিজি পররাষ্ট্রে

পুলিশের শীর্ষ পদে আলোচনায় যাঁরা

পুলিশের শীর্ষ পদে আলোচনায় যাঁরা

একই দিনে বিয়ে, আগের রাতে আত্মহত্যা দুই বোনের

একই দিনে বিয়ে, আগের রাতে আত্মহত্যা দুই বোনের

সেনাবাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ে রদবদল

সেনাবাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ে রদবদল

সম্পর্কিত

ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণসহ ৬ সিটিতে নতুন প্রশাসক নিয়োগ

ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণসহ ৬ সিটিতে নতুন প্রশাসক নিয়োগ

অমর একুশে বইমেলায় থাকছে না কোনো প্যাভিলিয়ন

অমর একুশে বইমেলায় থাকছে না কোনো প্যাভিলিয়ন

থার্ড টার্মিনাল চালু: অপারেটর নিয়োগ ও জনবল সংকটে আটকে ৩ বছর

থার্ড টার্মিনাল চালু: অপারেটর নিয়োগ ও জনবল সংকটে আটকে ৩ বছর

পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প: নতুন করে জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব, বাড়ছে মেয়াদ

পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প: নতুন করে জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব, বাড়ছে মেয়াদ