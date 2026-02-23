অমর একুশে বইমেলায় থাকছে না কোনো প্যাভিলিয়ন

চলতি বছরের অমর একুশে বইমেলা শুরু হতে যাচ্ছে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এই বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন সেদিন। তবে অন্যান্যবারের মতো এবারের বইমেলায় কোনো প্যাভিলিয়ন থাকছে না। এমনটাই সিদ্ধান্ত দিয়েছে মেলার আয়োজক বাংলা একাডেমি।
গতকাল রোববার সন্ধ্যা ৭টায় প্রকাশক প্রতিনিধি ও বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির (বাপুস) নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে বাংলা একাডেমির এক সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়। সভায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম এবং মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো. মফিদুর রহমান, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম এবং সচিব ড. মো. সেলিম রেজা উপস্থিত ছিলেন।
সভায় সিদ্ধান্ত হয়, এবারের অমর একুশে বইমেলায় কোনো প্যাভিলিয়ন থাকবে না। বাপুস নেতৃবৃন্দের সহায়তায় ইতিমধ্যে প্যাভিলিয়নপ্রাপ্ত প্রকাশকগণ নিজ নিজ প্যাভিলিয়ন সরিয়ে নিতে সম্মত হয়েছেন।
এমতাবস্থায়, ১৯ ফেব্রুয়ারি যেসব প্রকাশক স্টলের জন্য আবেদন করেছেন, তাদের স্টল-বিন্যাসের লটারি আজ গতকাল রোববার অনুষ্ঠিত হয়। প্রকাশকগণ আজ সোমবার থেকে স্টল নির্মাণের কাজ শুরু করবেন।
উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী অমর একুশে বইমেলার স্টল-ফি সম্পূর্ণ মওকুফের ঘোষণা দিয়েছেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি দুপুর ২টায় অমর একুশে বইমেলা উদ্বোধন করবেন।
ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনসহ দেশের ছয় সিটি করপোরেশনে ছয়জন প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। গতকাল রোববার এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।২২ মিনিট আগে
ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান- বন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের নির্মাণকাজ প্রায় ৯৯ শতাংশ শেষ হয়েছে। কিন্তু অপারেটর নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় জনবলসংকটের কারণে কার্যক্রম শুরুর বিষয়টি আটকে আছে প্রায় তিন বছর। এ দীর্ঘ দর-কষাকষি, একের পর এক বৈঠক ও সিদ্ধান্তহীনতার কারণে এগোনো যাচ্ছে না।১০ ঘণ্টা আগে
পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের কাজের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা আগামী জুনে। তবে শেষ দিকে এসে মেয়াদ ২০২৮ সালের জুন পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে প্রকল্প দপ্তর। তবে তাদের প্রস্তাবে ব্যয় বাড়ানো হয়নি। মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাবের বিষয়ে আজ সোমবার রেল মন্ত্রণালয়ে প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভা ডাকা হয়েছে।১০ ঘণ্টা আগে
আগামী ১ মার্চের মধ্যে প্রতিটি উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ দুটি খালের তথ্য পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।১২ ঘণ্টা আগে