ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণসহ ৬ সিটিতে নতুন প্রশাসক নিয়োগ

ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনসহ দেশের ছয় সিটি করপোরেশনে ছয়জন প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। গতকাল রোববার এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
ছয় সিটি করপোরেশনে যে ছয় প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা হলেন—
১. ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন প্রশাসক: মো. আব্দুস সালাম
২. ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন প্রশাসক: মো. শফিকুল ইসলাম খান
৩. খুলনা সিটি করপোরেশন প্রশাসক: নজরুল ইসলাম মঞ্জু
৪. সিলেট সিটি করপোরেশন প্রশাসক: আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী
৫. নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন প্রশাসক: মো. সাখাওয়াত হোসেন খান
৬. গাজীপুর সিটি করপোরেশন প্রশাসক: মো. শওকত হোসেন সরকার
চলতি বছরের অমর একুশে বইমেলা শুরু হতে যাচ্ছে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এই বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন সেদিন। তবে অন্যান্যবারের মতো এবারের বইমেলায় কোনো প্যাভিলিয়ন থাকছে না। এমনটাই সিদ্ধান্ত দিয়েছে মেলার আয়োজক বাংলা একাডেমি।২ ঘণ্টা আগে
ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান- বন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের নির্মাণকাজ প্রায় ৯৯ শতাংশ শেষ হয়েছে। কিন্তু অপারেটর নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় জনবলসংকটের কারণে কার্যক্রম শুরুর বিষয়টি আটকে আছে প্রায় তিন বছর। এ দীর্ঘ দর-কষাকষি, একের পর এক বৈঠক ও সিদ্ধান্তহীনতার কারণে এগোনো যাচ্ছে না।১০ ঘণ্টা আগে
পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের কাজের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা আগামী জুনে। তবে শেষ দিকে এসে মেয়াদ ২০২৮ সালের জুন পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে প্রকল্প দপ্তর। তবে তাদের প্রস্তাবে ব্যয় বাড়ানো হয়নি। মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাবের বিষয়ে আজ সোমবার রেল মন্ত্রণালয়ে প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভা ডাকা হয়েছে।১০ ঘণ্টা আগে
আগামী ১ মার্চের মধ্যে প্রতিটি উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ দুটি খালের তথ্য পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।১২ ঘণ্টা আগে