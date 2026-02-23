Ajker Patrika
জাতীয়

ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণসহ ৬ সিটিতে নতুন প্রশাসক নিয়োগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১: ২৩
ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণসহ ৬ সিটিতে নতুন প্রশাসক নিয়োগ

ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনসহ দেশের ছয় সিটি করপোরেশনে ছয়জন প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। গতকাল রোববার এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

ছয় সিটি করপোরেশনে যে ছয় প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা হলেন—

১. ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন প্রশাসক: মো. আব্দুস সালাম

২. ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন প্রশাসক: মো. শফিকুল ইসলাম খান

৩. খুলনা সিটি করপোরেশন প্রশাসক: নজরুল ইসলাম মঞ্জু

৪. সিলেট সিটি করপোরেশন প্রশাসক: আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী

৫. নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন প্রশাসক: মো. সাখাওয়াত হোসেন খান

৬. গাজীপুর সিটি করপোরেশন প্রশাসক: মো. শওকত হোসেন সরকার

city corporation administrator

বিষয়:

সিটি করপোরেশনস্থানীয় সরকার
