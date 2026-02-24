Ajker Patrika
জাতীয়

দুই সচিবের দপ্তর বদল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দুই সচিবের দপ্তর বদল

দুই সচিবের দপ্তর পরিবর্তন করেছে সরকার। আজ মঙ্গলবার এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, সরকারি কর্ম কমিশনের সচিব মো. আব্দুর রহমান তরফদারকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে বদলি করা হয়েছে।

৯ সচিবের চুক্তি বাতিল, দপ্তর হারালেন ৩ সচিব৯ সচিবের চুক্তি বাতিল, দপ্তর হারালেন ৩ সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিবসহ তিন সচিব প্রত্যাহারপ্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিবসহ তিন সচিব প্রত্যাহার

আর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সানোয়ার জাহান ভূঁইয়াকে সরকারি কর্ম কমিশনের সচিব পদে বদলি করা হয়েছে।

বিষয়:

বাংলাদেশসচিবসরকারি কর্ম কমিশনসরকারকর্মসংস্থানশ্রম মন্ত্রণালয়জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীমন্ত্রণালয়প্রজ্ঞাপন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

পুলিশের নতুন আইজি আলী হোসেন ফকির

পুলিশের নতুন আইজি আলী হোসেন ফকির

প্রধানমন্ত্রীর ১০ উপদেষ্টা: দপ্তর পেলেন হুমায়ুন কবির ও ডা. জাহেদ

প্রধানমন্ত্রীর ১০ উপদেষ্টা: দপ্তর পেলেন হুমায়ুন কবির ও ডা. জাহেদ

ইরানে হামলায় সিদ্ধান্তহীন ট্রাম্পের সেনাপ্রধান থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সবাই, পরিণতি নিয়ে শঙ্কা

ইরানে হামলায় সিদ্ধান্তহীন ট্রাম্পের সেনাপ্রধান থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সবাই, পরিণতি নিয়ে শঙ্কা

তারেকের ছেড়ে দেওয়া আসন ঘিরে আলোচনা

তারেকের ছেড়ে দেওয়া আসন ঘিরে আলোচনা

পুলিশের লাঠিপেটায় আজকের পত্রিকার সাংবাদিকসহ আহত ৩

পুলিশের লাঠিপেটায় আজকের পত্রিকার সাংবাদিকসহ আহত ৩

সম্পর্কিত

পুলিশ কি সাধারণ মানুষকে মারধর করতে পারে

পুলিশ কি সাধারণ মানুষকে মারধর করতে পারে

বন্ধ পাটকল-চিনিকল খোলার উদ্যোগ নিতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ

বন্ধ পাটকল-চিনিকল খোলার উদ্যোগ নিতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ

দুই সচিবের দপ্তর বদল

দুই সচিবের দপ্তর বদল

রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিবের দায়িত্ব ফিরে পেলেন সরওয়ার

রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিবের দায়িত্ব ফিরে পেলেন সরওয়ার