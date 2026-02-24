Ajker Patrika
সামাজিক মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট ডিএক্টিভেট করা নিয়ে যা বললেন মুখ্য সচিব

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
এ বি এম আবদুস সাত্তার। ছবি: সংগৃহীত

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এ বি এম আবদুস সাত্তার তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট ডিএক্টিভেট করেছেন। আজ মঙ্গলবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি এ তথ্য জানান এবং নিজের নাম ব্যবহার করে ভুয়া অ্যাকাউন্ট তৈরি হলে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

ব্যক্তিগত সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ডিএক্টিভেশন ও জাল অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত সতর্কবার্তা শিরোনামে ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘দেশের জনসাধারণ ও সকল মিডিয়াকে জানাচ্ছি যে, আমি এ বি এম আবদুস সাত্তার, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, আমার ব্যক্তিগত ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং উক্ত অ্যাকাউন্টগুলো ডিএক্টিভেট করা হয়েছে।’

বিবৃতিতে বলা হয়, ‘এমতাবস্থায় আমার নাম ও পদবি ব্যবহার করে যে কোনো ব্যক্তি জাল সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট তৈরি বা ব্যবহার করে এর মাধ্যমে বিভ্রান্তি, অসংগতিপূর্ণ তথ্য, বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করলে তার জন্য আমি দায়ী থাকব না। জনসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, উক্ত ধরনের জাল অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের ঘটনা ধরা পড়লে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

শুধুমাত্র অফিশিয়াল সূত্র থেকে তথ্য গ্রহণের জন্য সচেতন থাকতে সবাইকে অনুরোধ করেছেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব।

এর আগে, গতকাল প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট ডিএক্টিভেটের বিষয়টি গণমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।

