বেরোবির সাবেক উপাচার্য হাসিবুরকে কারাগারে পাঠালেন ট্রাইব্যুনাল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বেরোবির সাবেক উপাচার্য হাসিবুর রশীদকে আজ রোববার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এ হাজির করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামি রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য হাসিবুর রশীদকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার তাঁকে হাজির করা হলে বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এ আদেশ দেন।

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি কলিমুল্লাহ কারাগারে

হাসিবুর রশীদ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ঘটনায় প্রথম শহীদ রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ হত্যায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ১০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি। গত ৯ এপ্রিল এই মামলার রায় ঘোষণা করা হয়। তিনি এত দিন পলাতক ছিলেন। গতকাল শনিবার (১৬ মে) রাত আটটার দিকে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের সলিমুল্লাহ রোডের একটি বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

প্রসিকিউটর ফারুক আহাম্মদ বলেন, সাজাপ্রাপ্ত আসামি হাসিবুর রশীদ দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন। তিনি রোববার থেকে তাঁর সাজা ভোগ করবেন।

