অনলাইন জুয়ার শাস্তি ১ কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানা

বাসস, ঢাকা  
অনলাইনে জুয়া, জালিয়াতি ও প্রতারণার শাস্তি হবে দুই বছরের কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড।

আজ শুক্রবার সরকারি তথ্যবিবরণীতে এ তথ্য জানিয়েছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ-২০২৫-এর ২০ ধারা অনুযায়ী এই শাস্তির বিধান রয়েছে।

বিষয়:

জুয়াঅপরাধতথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
