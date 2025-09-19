অনলাইন জুয়ার শাস্তি ১ কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানা

বাসস, ঢাকা
অনলাইনে জুয়া, জালিয়াতি ও প্রতারণার শাস্তি হবে দুই বছরের কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড।
আজ শুক্রবার সরকারি তথ্যবিবরণীতে এ তথ্য জানিয়েছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ-২০২৫-এর ২০ ধারা অনুযায়ী এই শাস্তির বিধান রয়েছে।
