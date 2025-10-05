Ajker Patrika
> জাতীয়

২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে ৯ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ১০৪২ জন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৭: ৫৩
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

দেশে ডেঙ্গুতে মৃত্যু বেড়েছে। অক্টোবরের শুরুর চার দিন ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যা কম দেখা গেলেও আজ রোববার (৫ অক্টোবর) তা বেড়েছে। গত ২৪ ঘণ্টার হিসাবে দেখা যায়, ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ১ হাজার ৪২ জন। অন্যদিকে গতকাল শনিবারের হিসাবে শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে শনিবার ৮টার মধ্যে একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছিল।

আজ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টার তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায়, গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ঢাকাসহ সারা দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ১ হাজার ৪২ জন ভর্তি হয়েছে। এর মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৯৫, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১০৪, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ২০১, ঢাকা উত্তর সিটিতে ১৯৮, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ১২১, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৭২, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪১, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৮২, রংপুর বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ২৩ ও সিলেট বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) পাঁচজন ভর্তি হয়েছে।

এদিকে গত এক দিনে সারা দেশে ৮৯৮ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর ছাড়পত্র পেয়েছে ৪৭ হাজার ২৫৬ জন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ডেঙ্গুতে জানুয়ারিতে ১০, ফেব্রুয়ারিতে তিন, এপ্রিলে সাত, মে মাসে তিন, জুনে ১৯, জুলাইয়ে ৪১, আগস্টে ৩৯ ও সেপ্টেম্বরে ৭৬ জন মারা গেছে। মার্চে কারও মৃত্যু হয়নি। এ বছর ৫ অক্টোবর পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ২১২ জনের।

ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসাধীন রয়েছে ২ হাজার ৫৬৫ জন। এ ছাড়া এ বছরের জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত সব মিলিয়ে ৪৯ হাজার ৯০৭ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এর মধ্যে জানুয়ারিতে ১ হাজার ১৬১ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩৭৪, মার্চে ৩৩৬, এপ্রিলে ৭০১, মে মাসে ১ হাজার ৭৭৩, জুনে ৫ হাজার ৯৫১, আগস্টে ১০ হাজার ৪৯৬ ও সেপ্টেম্বরে ১৫ হাজার ৮৬৬ জন রোগী ভর্তি হয়েছে।

বিষয়:

মৃত্যুস্বাস্থ্য অধিদপ্তরডেঙ্গুহাসপাতাল
পাঠকের আগ্রহ

