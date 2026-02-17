শপথ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ঢাকায় ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে

বাংলাদেশে নতুন মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ঢাকায় ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে। আজ দুপুরে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।
একই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অংশ নিতে এর আগে আজ ঢাকায় এসেছেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জু, ভারতের লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা।
আরও আসছেন পাকিস্তানের সিনিয়র মন্ত্রী আহসান ইকবালসহ (পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও বিশেষ উদ্যোগের ফেডারেল মন্ত্রী), দক্ষিণ এশিয়ার আরও কয়েকটি দেশের প্রতিনিধিরা। শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন যুক্তরাজ্যের ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি সীমা মালহোত্রাও।
বাংলাদেশের নতুন সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস গত শনিবার চীন, ভারত, পাকিস্তানসহ ১৩ দেশের সরকারপ্রধানকে আমন্ত্রণ জানান। সব মিলিয়ে নতুন সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে কমবেশি ১ হাজার ২০০ দেশি-বিদেশি অতিথি যোগ দিতে পারেন।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সংসদীয় দলের সদস্যদের নিয়ে আজ মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে নতুন সরকার গঠন করা হবে। নতুন সরকারের মন্ত্রীদের শপথগ্রহণকে কেন্দ্র করে সংসদ ভবন এলাকায় তিন স্তরের কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এতে কয়েক হাজার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন।
তারেক রহমানের মন্ত্রিসভায় দুজন টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী থাকছেন। এরই মধ্যে মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে ডাক পেয়েছেন মোহাম্মদ আমিন উর রশীদ ও ড. খলিলুর রহমান।
তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের মন্ত্রিসভায় ২৫ জন পূর্ণ মন্ত্রী এবং ২৪ জন প্রতিমন্ত্রী থাকছেন। সরকারি সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী পূর্ণ মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী হিসেবে যাঁরা ডাক পেয়েছেন, তাঁদের তালিকা দেওয়া হয়েছে—
জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নির্বাচিত সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে বিএনপি এরই মধ্যে সংসদীয় নেতা ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে মনোনয়ন দিয়েছে।