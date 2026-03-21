Ajker Patrika
জাতীয়

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর ফোনালাপ, ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২১ মার্চ ২০২৬, ১০: ৫২
তারেক রহমান ও শাহবাজ শরিফ। ছবি: সংগৃহীত

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ টেলিফোনে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন। শুক্রবার (২০ মার্চ) দুই নেতার মধ্যে এই ফোনালাপ অনুষ্ঠিত হয়। দুই দেশের শীর্ষ নেতা কুশল বিনিময় করেন এবং দ্বিপক্ষীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

ফোনালাপের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এবং বাংলাদেশের জনগণকে ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন হিসেবে ঈদের শুভেচ্ছা জানান। জবাবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও সে দেশের জনগণের প্রতি শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জ্ঞাপন করেন। উভয় নেতা আশা প্রকাশ করেন, এই ঈদ দুই দেশের জনগণের জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনবে।

আলাপকালে শাহবাজ শরিফ সব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা আরও গভীর ও শক্তিশালী করার বিষয়ে পাকিস্তানের দৃঢ় অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। বাণিজ্য, সংস্কৃতি এবং শিক্ষা খাতে পারস্পরিক অংশীদারত্ব বাড়ানোর বিষয়েও দুই নেতা ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন।

