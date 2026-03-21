প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর ফোনালাপ, ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময়

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ টেলিফোনে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন। শুক্রবার (২০ মার্চ) দুই নেতার মধ্যে এই ফোনালাপ অনুষ্ঠিত হয়। দুই দেশের শীর্ষ নেতা কুশল বিনিময় করেন এবং দ্বিপক্ষীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।
ফোনালাপের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এবং বাংলাদেশের জনগণকে ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন হিসেবে ঈদের শুভেচ্ছা জানান। জবাবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও সে দেশের জনগণের প্রতি শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জ্ঞাপন করেন। উভয় নেতা আশা প্রকাশ করেন, এই ঈদ দুই দেশের জনগণের জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনবে।
আলাপকালে শাহবাজ শরিফ সব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা আরও গভীর ও শক্তিশালী করার বিষয়ে পাকিস্তানের দৃঢ় অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। বাণিজ্য, সংস্কৃতি এবং শিক্ষা খাতে পারস্পরিক অংশীদারত্ব বাড়ানোর বিষয়েও দুই নেতা ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন।
রাজধানীর হাইকোর্ট-সংলগ্ন জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে উৎসবমুখর পরিবেশে পবিত্র ঈদুল ফিতরের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার (২১ মার্চ) সকাল সাড়ে ৮টায় এই জামাত অনুষ্ঠিত হয়। এতে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীসহ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও সাধারণ মুসল্লিরা অংশ নেন।২ ঘণ্টা আগে
পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপনের লক্ষ্যে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে ঈদের জামাতের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। আগামীকাল শনিবার সকাল সাড়ে ৮টায় হাইকোর্ট সংলগ্ন জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে ঈদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হবে। তবে আবহাওয়া প্রতিকূল থাকলে বা অন্য কোনো অনিবার্য কারণে মাঠে জামাত সম্ভব না হলে সকাল ৯টায়...১৫ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের আকাশে আজ শুক্রবার (২০ মার্চ) পবিত্র শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা গেছে। আগামীকাল শনিবার (২১ মার্চ) সারা দেশে যথাযথ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও আনন্দ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদ্যাপিত হবে। আজ সন্ধ্যা ৬টা ১৬ মিনিটে কক্সবাজারে শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে স্থানীয়১৬ ঘণ্টা আগে
মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। তিনি বলেছেন, অতীতের মতো বর্তমানেও সরকার প্রবাসীদের পাশে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে...১৮ ঘণ্টা আগে