Ajker Patrika
জাতীয়

কবি মোহন রায়হানকে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করা হবে ২ মার্চ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৩: ৩৭
কবি মোহন রায়হানকে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করা হবে ২ মার্চ
কবি মোহন রায়হান। ছবি: সংগৃহীত

কবি মোহন রায়হানকে আগামী ২ মার্চ বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করা হবে। আজ শনিবার সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মোছা. আফসানা মিমি স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কবি মোহন রায়হানকে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার-২০২৬ প্রদান করার ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে বিভিন্ন পত্রিকা ও সোশ্যাল মিডিয়ায় বিরূপ সমালোচনা হওয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে এই পুরস্কার প্রদান স্থগিত রেখে অভিযোগ পর্যালোচনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উত্থাপিত অভিযোগ পর্যালোচনা করার জন্য ২৭ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রণালয়ে এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই সভায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সচিব উপস্থিত ছিলেন ।

অভিযোগসমূহ পর্যালোচনান্তে প্রধানমন্ত্রীর সম্মতিক্রমে কবি মোহন রায়হানকে ২০২৬ সালের বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২ মার্চ বেলা ১১টায় বাংলা একাডেমিতে তাঁকে এই পদক দেওয়া হবে।

বিষয়:

পুরস্কারবাংলা একাডেমিসাহিত্য
