ডিআইএয়ের নতুন পরিচালক অধ্যাপক সহিদুল ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ডিআইএয়ের নতুন পরিচালক অধ্যাপক এম এম সহিদুল ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরে (ডিআইএ) পরিচালক হিসেবে পদায়ন পেয়েছেন অধ্যাপক এম এম সহিদুল ইসলাম। গত বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (সরকারি কলেজ-২) কাজী নুরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত অফিস আদেশ থেকে এ তথ্য জানা যায়।

আদেশে বলা হয়েছে, ফরিদপুরের সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এম এম সহিদুল ইসলামকে ডিআইএ পরিচালক পদে পদায়ন করা হলো।

আজ রোববার অধ্যাপক সহিদুল ইসলাম শিক্ষা ভবনে অবস্থিত ডিআইএতে এসে যোগদান করেন।

এ সময় দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। এ ছাড়া শিক্ষার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে আসেন।

ডিআইএয়ের প্রধান কাজ স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর বা সংস্থা পরিদর্শন এবং নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও প্রশাসনিক অনিয়ম, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা তুলে ধরার পাশাপাশি ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়। এর ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিয়ে থাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

বিষয়:

শিক্ষা মন্ত্রণালয়পরিচালকশিক্ষা
