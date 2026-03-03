বিমান খাতের উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা কামনা

দেশের বিমান খাতের উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা কামনা করেছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী আফরোজা খানম।
আজ মঙ্গলবার সকাল ১১টায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দপ্তরে অনুষ্ঠিত এ সাক্ষাতে প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাতও ছিলেন। বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদারের বিষয়ে আলোচনা হয়।
আলোচনায় বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বিমান খাতের আধুনিকায়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তিগত ও কারিগরি সহযোগিতা কামনা করা হয়। পাশাপাশি আকাশপথে যোগাযোগ সম্প্রসারণ ও নিরাপত্তা মানোন্নয়নে পারস্পরিক সমর্থনের বিষয়েও মতবিনিময় হয়।
এ সময় রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন বর্তমান সরকারের সঙ্গে সর্বোচ্চ সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন। বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ককে আরও কার্যকর ও ফলপ্রসূ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেন তিনি।
