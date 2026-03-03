Ajker Patrika
জাতীয়

বিমান খাতের উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা কামনা

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
বিমান খাতের উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা কামনা
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী আফরোজা খানম ও বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন। ছবি: মন্ত্রণালয়

দেশের বিমান খাতের উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা কামনা করেছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী আফরোজা খানম।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১১টায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দপ্তরে অনুষ্ঠিত এ সাক্ষাতে প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাতও ছিলেন। বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদারের বিষয়ে আলোচনা হয়।

আলোচনায় বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বিমান খাতের আধুনিকায়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তিগত ও কারিগরি সহযোগিতা কামনা করা হয়। পাশাপাশি আকাশপথে যোগাযোগ সম্প্রসারণ ও নিরাপত্তা মানোন্নয়নে পারস্পরিক সমর্থনের বিষয়েও মতবিনিময় হয়।

এ সময় রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন বর্তমান সরকারের সঙ্গে সর্বোচ্চ সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন। বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ককে আরও কার্যকর ও ফলপ্রসূ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেন তিনি।

বিষয়:

পর্যটনযুক্তরাষ্ট্রবিমানরাষ্ট্রদূত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রশাসনের সভায় এমপির বউ, ইউএনও-এসি ল্যান্ড বদলি

৩৫ হাজারের ইরানি ড্রোন ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্রের খরচ ৪০ লাখ ডলার

‘লিবিয়া মডেল’ কাজ করছে না ইরানে, বুমেরাং হলো খামেনি হত্যা

ঘাঁটি ব্যবহার করতে দেবে না স্পেন, চলে গেল মার্কিন যুদ্ধবিমান

ইসরায়েলের চাপেই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে তোলপাড়

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইসরায়েলের চাপেই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে তোলপাড়

ইসরায়েলের চাপেই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে তোলপাড়

‘লিবিয়া মডেল’ কাজ করছে না ইরানে, বুমেরাং হলো খামেনি হত্যা

‘লিবিয়া মডেল’ কাজ করছে না ইরানে, বুমেরাং হলো খামেনি হত্যা

প্রশাসনের সভায় এমপির বউ, ইউএনও-এসি ল্যান্ড বদলি

প্রশাসনের সভায় এমপির বউ, ইউএনও-এসি ল্যান্ড বদলি

৩৫ হাজারের ইরানি ড্রোন ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্রের খরচ ৪০ লাখ ডলার

৩৫ হাজারের ইরানি ড্রোন ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্রের খরচ ৪০ লাখ ডলার

ঘাঁটি ব্যবহার করতে দেবে না স্পেন, চলে গেল মার্কিন যুদ্ধবিমান

ঘাঁটি ব্যবহার করতে দেবে না স্পেন, চলে গেল মার্কিন যুদ্ধবিমান

সম্পর্কিত

জাতীয় হিফযুল কোরআন প্রতিযোগিতা শুরু ১ এপ্রিল

জাতীয় হিফযুল কোরআন প্রতিযোগিতা শুরু ১ এপ্রিল

ডিজিটাল ডিভাইসে নকল প্রতিরোধে আইন হবে: শিক্ষামন্ত্রী

ডিজিটাল ডিভাইসে নকল প্রতিরোধে আইন হবে: শিক্ষামন্ত্রী

বিমান খাতের উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা কামনা

বিমান খাতের উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা কামনা

নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের নির্দেশ বিমানমন্ত্রীর

নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের নির্দেশ বিমানমন্ত্রীর