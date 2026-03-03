Ajker Patrika
জাতীয়

নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের নির্দেশ বিমানমন্ত্রীর

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
আপডেট : ০৩ মার্চ ২০২৬, ১৫: ৩৬
নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের নির্দেশ বিমানমন্ত্রীর
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সভায় বিমানমন্ত্রী আফরোজা খানম। ছবি: মন্ত্রণালয়

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন খাতে জাতীয় প্রতিশ্রুতি (নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬) বাস্তবায়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন বিমানমন্ত্রী আফরোজা খানম (রিতা)। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেন, পরিকল্পিত কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে ধাপে ধাপে ইশতেহারের প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে।

আজ মঙ্গলবার (৩ মার্চ) দুপুর ১২টায় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত এক সভায় তিনি এই নির্দেশনা দেন।

সভায় মন্ত্রী বলেন, ‘আপনারা উৎসাহের সঙ্গে কাজ করুন, যাতে আমরা প্রধানমন্ত্রীর চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটাতে পারি।’

বিমান ও পর্যটন খাতের উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিগুলোকে সময়ভিত্তিক পরিকল্পনায় ভাগ করে বাস্তবসম্মত রোডম্যাপ তৈরি করতে হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

সভায় প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত বলেন, আগামী ছয় মাসের মধ্যে এই খাতে দৃশ্যমান পরিবর্তন আনতে হবে। তিনি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অর্থ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রকল্পগুলো দ্রুত এগিয়ে নিতে হবে।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের সচিব নাসরীন জাহান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিকসহ মন্ত্রণালয় ও অধস্তন সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

সভায় জানানো হয়, নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নে একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে, যেখানে স্বল্প মেয়াদে দৃশ্যমান অগ্রগতি, মধ্য মেয়াদে কাঠামোগত সংস্কার এবং দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হবে।

বিষয়:

পর্যটনবিমান প্রতিমন্ত্রীবিমান
