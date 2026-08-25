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সম্পদ বিবরণী না দেওয়ায় টুকুর ছেলের নামে মামলা করছে দুদক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সম্পদ বিবরণী না দেওয়ায় টুকুর ছেলের নামে মামলা করছে দুদক
ফাইল ছবি

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পদ বিবরণী দাখিল না করার অভিযোগে সাবেক ডেপুটি স্পিকার মো. শামসুল হক টুকুর ছেলে পাবনার বেড়া পৌরসভার সাবেক মেয়র এস এম আসিফ শামসের নামে মামলা অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

আজ মঙ্গলবার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন দুদকের উপপরিচালক (জনসংযোগ) আকতারুল ইসলাম। তিনি জানান, নির্ধারিত সময়ে সম্পদ বিবরণী না দেওয়ায় দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৬ (২) ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে একটি নন-সাবমিশন মামলা দায়ের করা হবে।

দুদক জানায়, এস এম আসিফ শামস সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও সাবেক ডেপুটি স্পিকার মো. শামসুল হক টুকুর ছেলে। টুকুর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করে অর্থনৈতিক অপরাধে জড়িয়ে বিপুল পরিমাণ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধানের সময় তার ছেলে আসিফ শামসের সম্পদের হিসাব নেওয়ার উদ্যোগ নেয় দুদক।

অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা আসিফ শামসের নামে সম্পদ বিবরণী দাখিলের আদেশ জারির সুপারিশ করেন। পরে কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁর নামে সম্পদ বিবরণী দাখিলের আদেশ জারি করা হয়।

দুদকের নথিতে বলা হয়েছে, আসিফ শামসের স্থায়ী ঠিকানায় সম্পদ বিবরণী ফরম পাঠানো হয়। দুই সাক্ষীর উপস্থিতিতে গত ১৬ জানুয়ারি তার কাছে সম্পদ বিবরণী ফরম জারি করা হয়। আইন অনুযায়ী সম্পদ বিবরণী দাখিলের জন্য তাকে ২১ কার্যদিবস সময় দেওয়া হয়েছিল। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি সেই সময়সীমা শেষ হলেও তিনি সম্পদ বিবরণী দাখিল করেননি। এমনকি সময় বাড়ানোর জন্যও কোনো আবেদন করেননি। ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পদ বিবরণী দাখিল না করায় তার বিরুদ্ধে নন-সাবমিশন মামলা করার অনুমোদন দিয়েছে কমিশন।

দুদকের নথিতে আরও বলা হয়েছে, শামসুল হক টুকুর বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুদকের পাবনা সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে ২০২৫ সালের ২৩ ডিসেম্বর মামলা করা হয়। মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন।

এ ছাড়া টুকুর অপর ছেলে এস এম নাসিফ শামস এবং তাঁর স্ত্রী মুমতাহিনা মোস্তফার বিরুদ্ধেও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে সম্পদ বিবরণী দাখিলের আদেশ জারি করা হয়েছে। তাদের বিষয়টি বর্তমানে দুদকের অনুসন্ধানে রয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা বিভাগমামলাদুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)জেলার খবরআইনডেপুটি স্পিকার
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