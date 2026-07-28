Ajker Patrika
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শিক্ষার প্রতিটি স্তরে গুণগত পরিবর্তনের তাগিদ প্রধানমন্ত্রীর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শিক্ষার প্রতিটি স্তরে গুণগত পরিবর্তনের তাগিদ প্রধানমন্ত্রীর
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: ফেসবুক

দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমবারের মতো শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন, ‘দেশের প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। এ লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে গুণগত পরিবর্তন আনতে সমন্বিত উদ্যোগ, কার্যকর তদারকি এবং সময়োপযোগী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকবে।’

আজ মঙ্গলবার পরিদর্শনকালে তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করেন এবং মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার প্রধানসহ মাঠপর্যায়ে দায়িত্বরত অভিজ্ঞ শিক্ষা কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেন।

বাংলাদেশ সচিবালয়ে আয়োজিত পর্যালোচনা সভায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চলমান কার্যক্রম, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, শিক্ষা নীতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং প্রশাসনিক কার্যকারিতা নিয়ে বিস্তারিত উপস্থাপন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় ও কার্যকর দিকনির্দেশনা দেন।

সভায় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ, শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি ও কার্যকর পাঠদান নিশ্চিত করা, শিক্ষকদের জন্য যুগোপযোগী ও ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার সম্প্রসারণ, প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।

সভায় প্রধানমন্ত্রী মাঠপর্যায়ে কর্মরত অভিজ্ঞ শিক্ষা কর্মকর্তাদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন। কর্মকর্তারা শিক্ষাক্ষেত্রের বাস্তব চিত্র, বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে করণীয় বিষয়ে তাঁদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও মতামত তুলে ধরেন।

প্রধানমন্ত্রী ধৈর্যসহকারে তাঁদের বক্তব্য শোনেন এবং স্পষ্ট জানান যে, নীতিনির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শকে সবসময় যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

পরিদর্শন শেষে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিষ্ঠা, উচ্চ পেশাদারিত্ব এবং জনসেবার মানসিকতা নিয়ে অর্পিত দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানান। একই সাথে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে পরিদর্শন সমাপ্ত করেন।’

বিষয়:

শিক্ষা মন্ত্রণালয়সচিবালয়তারেক রহমানপ্রধানমন্ত্রী
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