Ajker Patrika
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জাতীয়

সরকারি কর্মকর্তাদের নাম-ছবি ব্যবহার করে প্রতারণা, সতর্ক করল পুলিশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সরকারি কর্মকর্তাদের নাম-ছবি ব্যবহার করে প্রতারণা, সতর্ক করল পুলিশ

পুলিশসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় ব্যবহার করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতারণার ঘটনা বেড়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর। ভুয়া পরিচয়ে অর্থ দাবি, বিভিন্ন ধরনের তদবির এবং প্রতারণামূলক কার্যক্রম চালানো হচ্ছে উল্লেখ করে এ বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার পুলিশ সদর দপ্তর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ সতর্ক বার্তা জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রতারক চক্র পুলিশসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নাম, পদবি ও ছবি ব্যবহার করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুয়া অ্যাকাউন্ট খুলে সাধারণ মানুষের কাছে বার্তা পাঠাচ্ছে। এসব বার্তার মাধ্যমে অর্থ দাবি করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন ধরনের তদবিরের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এর ফলে একদিকে সাধারণ মানুষ প্রতারণার শিকার হচ্ছেন, অন্যদিকে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তাদের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

পুলিশ সদর দপ্তর জানায়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোনো সরকারি কর্মকর্তার ছবি বা পরিচয় ব্যবহার করা হলেই সেটি ওই কর্মকর্তার প্রকৃত অ্যাকাউন্ট বা ব্যবহৃত মোবাইল নম্বর—এমনটি ধরে নেওয়া ঠিক নয়। তাই এ ধরনের কোনো বার্তা পেলে যাচাই-বাছাই ছাড়া কোনোভাবেই সাড়া না দেওয়ার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এ ধরনের প্রতারণামূলক বার্তা বা কার্যক্রমের শিকার হলে কিংবা এমন কোনো তথ্য পেলে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন করার পাশাপাশি সাইবার পুলিশ সেন্টার, সিআইডি অথবা ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা (ডিবি) বিভাগে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সদর দপ্তর আরও জানিয়েছে, এ ধরনের প্রতারণা রোধে বাংলাদেশ পুলিশ সর্বোচ্চ সতর্ক রয়েছে। প্রতারণার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

প্রতারণাপুলিশসামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসরকারিকর্মকর্তা
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