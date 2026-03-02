Ajker Patrika
আরও চার আসনের ফল চ্যালেঞ্জ করে পরাজিত প্রার্থীদের আবেদন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আরও চার আসনের ফল চ্যালেঞ্জ করে পরাজিত প্রার্থীদের আবেদন
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আরও চারটি আসনের ফল চ্যালেঞ্জ করে আবেদন করা হয়েছে। পরে এসব আবেদন শুনানির জন্য গ্রহণ করার আদেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। আজ সোমবার বিচারপতি মো. জাকির হোসেনের একক বেঞ্চ এই আদেশ দেন।

আবেদনকারীদের মধ্যে চারজনই বিএনপির মনোনীত প্রার্থী। তাঁরা হলেন কুড়িগ্রাম-২ আসনে সোহেল হোসনাইন কায়কোবাদ, রংপুর-৬ আসনে মো. সাইফুল ইসলাম, রংপুর-৪ আসনে মোহাম্মদ এমদাদুল হক ভরসা এবং রাজশাহী-১ আসনে মেজর জেনারেল (অব.) মো. শরীফ উদ্দিন।

এর আগে বিএনপির দুই ও জামায়াতে ইসলামীর চার প্রার্থীর করা আবেদন শুনানির জন্য গ্রহণ করেন হাইকোর্ট।

গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশের ৪৯ ধারা অনুযায়ী, নির্বাচনে কোনো ধরনের অনিয়ম বা কারচুপির ঘটনা ঘটলে তা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে আবেদন করার বিধান রয়েছে। এসব আবেদনের ওপর শুনানির জন্য বিচারপতি মো. জাকির হোসেনের নেতৃত্বে একটি একক বেঞ্চকে ‘নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল’ হিসেবে গঠন করে দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি।

