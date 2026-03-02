Ajker Patrika
প্রধানমন্ত্রীর উপপ্রেস সচিব হলেন তিন সাংবাদিক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রধানমন্ত্রীর উপপ্রেস সচিব হলেন তিন সাংবাদিক
মোস্তফা জুলফিকার হাসান, মো. জাহিদুল ইসলাম ও মো. সুজাউদ্দৌলা। ছবি: সংগৃহীত

তিন সাংবাদিককে প্রধানমন্ত্রীর উপপ্রেস সচিব পদে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। আজ সোমবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

নিয়োগপ্রাপ্তরা হলেন সাংবাদিক মোস্তফা জুলফিকার হাসান (হাসান শিপলু), জাতীয় প্রেসক্লাবের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য মো. জাহিদুল ইসলাম এবং বগুড়া মিডিয়া অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাভিশনের সাংবাদিক মো. সুজাউদ্দৌলা।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, অন্য যেকোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে এই তিনজনকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যোগদানের তারিখ থেকে এই নিয়োগ কার্যকর হবে। প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদকাল অথবা তাঁর সন্তুষ্টি সাপেক্ষে (যেটি আগে ঘটে) এই নিয়োগ বহাল থাকবে।

প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, নিয়োগের অন্য শর্তাবলি উভয় পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্র দ্বারা নির্ধারিত হবে।

বিষয়:

সচিবনিয়োগপ্রেসক্লাবচুক্তিজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়প্রধানমন্ত্রীপ্রেস সচিব
