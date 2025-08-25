Ajker Patrika
> জাতীয়

কারাগারে অসুস্থ সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক হাসপাতালে ভর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ২২: ৩০
এ বি এম খায়রুল হক। ছবি: সংগৃহীত
এ বি এম খায়রুল হক। ছবি: সংগৃহীত

জুলাই হত্যাকাণ্ডের মামলাসহ একাধিক মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে থাকা সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গত শনিবার সকালে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার (কেরানীগঞ্জ) থেকে তাঁকে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আজ সোমবার (২৫ আগস্ট) রাতে আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার এ কে এ এম মাসুম।

এ কে এ এম মাসুম বলেন, সোমবার সকালে সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করেন। বেলা পৌনে ১২টার দিকে তাঁকে কেরানীগঞ্জ কারাগার থেকে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে চিকিৎসকরা তাঁর শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার করে হাসপাতালটিতে ভর্তি রাখেন। বর্তমানে সেখানে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, আগে থেকেই তাঁর কিছু শারীরিক অসুস্থতা ছিল। সেই কারণে সকালে তিনি অসুস্থতা অনুভব করলে হাসপাতালে নেওয়া হয়।

সাবেক প্রধান বিচারপতি ও আইন কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান খায়রুল হক গত ২৪ জুলাই রাজধানীর ধানমন্ডির বাসা থেকে গ্রেপ্তার হওয়ার দিন থেকে কেরানীগঞ্জ কারাগারে বন্দি রয়েছেন। জুলাই আন্দোলনের সময় ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে যুবদল কর্মী আবদুল কাইয়ুম আহাদ হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাঁকে কারাগারে পাঠায় আদালত। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতিমূলক, বিদ্বেষমূলক, বেআইনি রায় প্রদানসহ জাল-জালিয়াতির অভিযোগেও মামলা রয়েছে।

বিষয়:

হাসপাতালমামলাবিচারপতিকারাগারজুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ড
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

১টা বাজলেই আর স্কুলে থাকে না শিক্ষার্থীরা, ফটকে তালা দিয়েও ঠেকানো গেল না

আসামে ‘দেখামাত্র গুলির নির্দেশ’ বহাল থাকবে দুর্গাপূজা পর্যন্ত

ভিকারুননিসায় হিজাব বিতর্ক: বরখাস্ত শিক্ষককে পুনর্বহালের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

জম্মু-কাশ্মীরে ধ্বংস করা হলো ৪৪ হাজার কেজি রসগোল্লা

সরকারের কমিটি পছন্দ হয়নি, আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা ‎প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

সম্পর্কিত

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ফিরলে কখন থেকে কার্যকর হবে—প্রশ্ন প্রধান বিচারপতির

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ফিরলে কখন থেকে কার্যকর হবে—প্রশ্ন প্রধান বিচারপতির

জুলাই আন্দোলনের ফিনিক্স পাখি শহীদ আবু সাঈদ: চিফ প্রসিকিউটর

জুলাই আন্দোলনের ফিনিক্স পাখি শহীদ আবু সাঈদ: চিফ প্রসিকিউটর

ডিবির নতুন প্রধান শফিকুল ইসলাম

ডিবির নতুন প্রধান শফিকুল ইসলাম

জুলাই সনদের অঙ্গীকারনামা সংশোধন করবে কমিশন

জুলাই সনদের অঙ্গীকারনামা সংশোধন করবে কমিশন