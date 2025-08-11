Ajker Patrika
> জাতীয়

বিজিবির অভিযানে জুলাইয়ে ১৭৪ কোটি টাকার চোরাচালান পণ্য জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিজিবির অভিযানে জুলাইয়ে ১৭৪ কোটি টাকার চোরাচালান পণ্য জব্দ

গত জুলাই মাসে সীমান্ত এলাকায় পরিচালিত অভিযানে ১৭৪ কোটি ২৮ লাখ ৬৬ হাজার টাকার চোরাচালান পণ্য, মাদক, অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ সোমবার (১১ আগস্ট) এক বিজ্ঞপ্তিতে বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম এ তথ্য জানান।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, জব্দ করা পণ্যের মধ্যে রয়েছে ৯ কেজি ২৬৭ গ্রাম সোনা, ১৯ কেজি ৮৩৮ গ্রাম রুপা, ১৫ হাজারের বেশি শাড়ি, প্রায় ৯ হাজার থ্রি-পিস ও শার্ট পিস, ২ হাজার ২৯৬টি তৈরি পোশাক, বিপুল কসমেটিকস, আতশবাজি, কাঠ, চা-পাতা, সুপারি, সার, কয়লা, জাল, মোবাইল ফোন ও যন্ত্রাংশ, চশমা, ফল, তেল, জিরা, বীজ, চিংড়ি পোনা, কফি, চকলেট, ৯৪৩টি গরু-মহিষ, কষ্টিপাথরের মূর্তি, বিভিন্ন যানবাহন ও নৌযান।

অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য জব্দের মধ্যে রয়েছে ১০টি পিস্তল, একটি রিভলবার, একটি এসএমজি, দুটি রাইফেল, চারটি হ্যান্ড গ্রেনেড, পাঁচটি ম্যাগাজিন, ৭৫ রাউন্ড গুলি, ৫০০ গ্রাম গানপাউডার ও অন্যান্য অস্ত্র।

এ ছাড়া মাদকদ্রব্যের মধ্যে জব্দ হয়েছে ৯ লাখ ৮৯ হাজার ৫৮৩ পিস ইয়াবা, ৮১৬ গ্রাম ক্রিস্টাল মেথ, ৩ কেজি ৪৫০ গ্রাম হেরোইন, ১৪০ গ্রাম কোকেন, ১০ হাজারের বেশি বোতল ফেনসিডিল, বিদেশি মদ, বাংলা মদ, বিয়ার, দুই টনের বেশি গাঁজা, বিপুল বিড়ি-সিগারেট, তামাক, নেশাজাতীয় ট্যাবলেট ও সিরাপ।

অভিযানে চোরাচালান ও মাদক পাচারের অভিযোগে ২১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের দায়ে আটক হয়েছেন ২০৪ জন বাংলাদেশি ও ৯ জন ভারতীয় নাগরিক। এ ছাড়া বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করায় ৫৪০ জন মিয়ানমার নাগরিককে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

সীমান্তঅস্ত্রজব্দমাদকবিজিবি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী আটক

মৌচাকে হাসপাতালের পার্কিংয়ে প্রাইভেট কার থেকে উদ্ধার দুই মরদেহের পরিচয় মিলেছে

আগামী সপ্তাহের মধ্যে ৫ ইসলামী ব্যাংক একীভূত করার প্রক্রিয়া শুরু: গভর্নর

পাকিস্তান সেনাপ্রধানের পরমাণু যুদ্ধের হুমকির জবাবে যা বলল ভারত

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কানাডা-যুক্তরাষ্ট্রে ফুটবল বিশ্বকাপের স্বেচ্ছাসেবী হতে পারেন আপনিও

কানাডা-যুক্তরাষ্ট্রে ফুটবল বিশ্বকাপের স্বেচ্ছাসেবী হতে পারেন আপনিও

মগবাজারে শিশু ধর্ষণের অভিযোগ, প্রতিবেশী গ্রেপ্তার

মগবাজারে শিশু ধর্ষণের অভিযোগ, প্রতিবেশী গ্রেপ্তার

ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

সম্পর্কিত

গাজীপুরের বেলাই বিল ভরাটকারীদের তালিকা চাইলেন হাইকোর্ট

গাজীপুরের বেলাই বিল ভরাটকারীদের তালিকা চাইলেন হাইকোর্ট

বিজিবির অভিযানে জুলাইয়ে ১৭৪ কোটি টাকার চোরাচালান পণ্য জব্দ

বিজিবির অভিযানে জুলাইয়ে ১৭৪ কোটি টাকার চোরাচালান পণ্য জব্দ

‘বিচারপতি খায়রুলকে হাতকড়া পরানো মানে পুরো বিচার বিভাগকে হাতকড়া পরানো’

‘বিচারপতি খায়রুলকে হাতকড়া পরানো মানে পুরো বিচার বিভাগকে হাতকড়া পরানো’

৪৮৯ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ডলি কনস্ট্রাকশনের এমডিসহ ২০ জনের বিরুদ্ধে দুদকের চার্জশিট

৪৮৯ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ডলি কনস্ট্রাকশনের এমডিসহ ২০ জনের বিরুদ্ধে দুদকের চার্জশিট