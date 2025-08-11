বিজিবির অভিযানে জুলাইয়ে ১৭৪ কোটি টাকার চোরাচালান পণ্য জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গত জুলাই মাসে সীমান্ত এলাকায় পরিচালিত অভিযানে ১৭৪ কোটি ২৮ লাখ ৬৬ হাজার টাকার চোরাচালান পণ্য, মাদক, অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ সোমবার (১১ আগস্ট) এক বিজ্ঞপ্তিতে বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম এ তথ্য জানান।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, জব্দ করা পণ্যের মধ্যে রয়েছে ৯ কেজি ২৬৭ গ্রাম সোনা, ১৯ কেজি ৮৩৮ গ্রাম রুপা, ১৫ হাজারের বেশি শাড়ি, প্রায় ৯ হাজার থ্রি-পিস ও শার্ট পিস, ২ হাজার ২৯৬টি তৈরি পোশাক, বিপুল কসমেটিকস, আতশবাজি, কাঠ, চা-পাতা, সুপারি, সার, কয়লা, জাল, মোবাইল ফোন ও যন্ত্রাংশ, চশমা, ফল, তেল, জিরা, বীজ, চিংড়ি পোনা, কফি, চকলেট, ৯৪৩টি গরু-মহিষ, কষ্টিপাথরের মূর্তি, বিভিন্ন যানবাহন ও নৌযান।
অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য জব্দের মধ্যে রয়েছে ১০টি পিস্তল, একটি রিভলবার, একটি এসএমজি, দুটি রাইফেল, চারটি হ্যান্ড গ্রেনেড, পাঁচটি ম্যাগাজিন, ৭৫ রাউন্ড গুলি, ৫০০ গ্রাম গানপাউডার ও অন্যান্য অস্ত্র।
এ ছাড়া মাদকদ্রব্যের মধ্যে জব্দ হয়েছে ৯ লাখ ৮৯ হাজার ৫৮৩ পিস ইয়াবা, ৮১৬ গ্রাম ক্রিস্টাল মেথ, ৩ কেজি ৪৫০ গ্রাম হেরোইন, ১৪০ গ্রাম কোকেন, ১০ হাজারের বেশি বোতল ফেনসিডিল, বিদেশি মদ, বাংলা মদ, বিয়ার, দুই টনের বেশি গাঁজা, বিপুল বিড়ি-সিগারেট, তামাক, নেশাজাতীয় ট্যাবলেট ও সিরাপ।
অভিযানে চোরাচালান ও মাদক পাচারের অভিযোগে ২১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের দায়ে আটক হয়েছেন ২০৪ জন বাংলাদেশি ও ৯ জন ভারতীয় নাগরিক। এ ছাড়া বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করায় ৫৪০ জন মিয়ানমার নাগরিককে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।
গত জুলাই মাসে সীমান্ত এলাকায় পরিচালিত অভিযানে ১৭৪ কোটি ২৮ লাখ ৬৬ হাজার টাকার চোরাচালান পণ্য, মাদক, অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ সোমবার (১১ আগস্ট) এক বিজ্ঞপ্তিতে বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম এ তথ্য জানান।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, জব্দ করা পণ্যের মধ্যে রয়েছে ৯ কেজি ২৬৭ গ্রাম সোনা, ১৯ কেজি ৮৩৮ গ্রাম রুপা, ১৫ হাজারের বেশি শাড়ি, প্রায় ৯ হাজার থ্রি-পিস ও শার্ট পিস, ২ হাজার ২৯৬টি তৈরি পোশাক, বিপুল কসমেটিকস, আতশবাজি, কাঠ, চা-পাতা, সুপারি, সার, কয়লা, জাল, মোবাইল ফোন ও যন্ত্রাংশ, চশমা, ফল, তেল, জিরা, বীজ, চিংড়ি পোনা, কফি, চকলেট, ৯৪৩টি গরু-মহিষ, কষ্টিপাথরের মূর্তি, বিভিন্ন যানবাহন ও নৌযান।
অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য জব্দের মধ্যে রয়েছে ১০টি পিস্তল, একটি রিভলবার, একটি এসএমজি, দুটি রাইফেল, চারটি হ্যান্ড গ্রেনেড, পাঁচটি ম্যাগাজিন, ৭৫ রাউন্ড গুলি, ৫০০ গ্রাম গানপাউডার ও অন্যান্য অস্ত্র।
এ ছাড়া মাদকদ্রব্যের মধ্যে জব্দ হয়েছে ৯ লাখ ৮৯ হাজার ৫৮৩ পিস ইয়াবা, ৮১৬ গ্রাম ক্রিস্টাল মেথ, ৩ কেজি ৪৫০ গ্রাম হেরোইন, ১৪০ গ্রাম কোকেন, ১০ হাজারের বেশি বোতল ফেনসিডিল, বিদেশি মদ, বাংলা মদ, বিয়ার, দুই টনের বেশি গাঁজা, বিপুল বিড়ি-সিগারেট, তামাক, নেশাজাতীয় ট্যাবলেট ও সিরাপ।
অভিযানে চোরাচালান ও মাদক পাচারের অভিযোগে ২১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের দায়ে আটক হয়েছেন ২০৪ জন বাংলাদেশি ও ৯ জন ভারতীয় নাগরিক। এ ছাড়া বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করায় ৫৪০ জন মিয়ানমার নাগরিককে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।
গাজীপুরের বেলাই বিলে ভরাট কার্যক্রমের ওপর ৩ মাসের জন্য স্থিতাবস্থা জারি করেছেন হাইকোর্ট। সেই সঙ্গে রাজউকের চেয়ারম্যান, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও গাজীপুর কার্যালয়ের উপপরিচালক, গাজীপুরের জেলা প্রশাসক, গাজীপুর সদর, শ্রীপুর, কাপাসিয়া এবং কালীগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তাকে আরএস জরিপ অনুযায়ী...১ সেকেন্ড আগে
কারাগারে থাকা সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের জামিন ও মামলার কার্যক্রম বাতিল আবেদনের শুনানিতে আইনজীবীদের মধ্যে হট্টগোল ও ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার বিচারপতি জাকির হোসেন ও বিচারপতি কে এম রাশেদুজ্জামান রাজার বেঞ্চে এ ঘটনা ঘটে। পরে আদালত এই বিষয়ে শুনানির জন্য আগামী ১৭ আগস্ট দিন১ ঘণ্টা আগে
রূপালী ব্যাংকের প্রায় ৪৮৯ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ডলি কনস্ট্রাকশন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনসহ ২০ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।২ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সংশোধিত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) চূড়ান্ত করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আজ সোমবার (১১ আগস্ট) আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মুলতবি কমিশন সভা শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান নির্বাচন কমিশনার..২ ঘণ্টা আগে