> জাতীয়

ভিসা ছাড়া পাকিস্তান সফরের চুক্তি হতে পারে শিগগির

আয়নাল হোসেন, ঢাকা 
আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ০১: ২৩
সরকারি (অফিশিয়াল) ও কূটনৈতিক পাসপোর্টধারীদের জন্য ভিসা অব্যাহতির তালিকায় ৩০তম দেশ হিসেবে যুক্ত হচ্ছে পাকিস্তান। বিশ্বের ২৯টি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সরকারি ও কূটনৈতিক পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি চুক্তি রয়েছে। কিন্তু আশপাশের দেশ হিসেবে বাকি রয়ে গেছে পাকিস্তান। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের শীতল পর্বের পর সম্পর্ক স্বাভাবিক করায় আগ্রহী পাকিস্তান। এর অংশ হিসেবেই দেশটির সরকার ভিসা অব্যাহতি চুক্তি করতে আগ্রহী।

আজ বৃহস্পতিবার উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে পাকিস্তানের সঙ্গে দুই ধরনের পাসপোর্টধারীদের ক্ষেত্রে ভিসা অব্যাহতির বিষয়টি অনুমোদনের জন্য তোলা হচ্ছে। প্রস্তাব অনুমোদিত হলে চলতি মাসেই পাকিস্তানের সঙ্গে এ নিয়ে চুক্তি হতে পারে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আজকের পত্রিকা'কে বলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে ভিসা অব্যাহতির চুক্তির বিষয়টি আজ উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উঠছে। ইতিমধ্যে পাকিস্তান সরকার এ বিষয়ে তাদের মতামত সরকারিভাবে ব্যক্ত করেছে। উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে প্রস্তাবটি অনুমোদন হলে অচিরেই পাকিস্তানের সঙ্গে ভিসা অব্যাহতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।

২৪ আগস্ট পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরে আসছেন। সবকিছু ঠিক থাকলে তখন এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে বলে ওই সরকারি কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, এখন বিশ্বের ২৯টি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সরকারি ও কূটনৈতিক পাসপোর্টধারীদের ভিসা ছাড়াই সফরের চুক্তি আছে। এর মধ্যে ২৭টি দেশে সরকারি ও কূটনৈতিক পাসপোর্টধারীরা, একটি দেশে শুধু কূটনীতিকেরা এবং একটি দেশে বাংলাদেশের সব নাগরিকের ভিসা ছাড়া যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। তাঁরা দেশগুলোতে ভিসা ছাড়া ৩০ দিন থেকে সর্বোচ্চ ৯০ দিন পর্যন্ত অবস্থান করতে পারবেন। তবে চীনের সঙ্গে ভিসা অব্যাহতি চুক্তি থাকলেও সে দেশে অবস্থানের সময়সীমা উল্লেখ নেই।

যে ২৭টি দেশে বাংলাদেশের সরকারি ও কূটনৈতিক পাসপোর্টধারীরা ভিসা ছাড়া যেতে পারেন সেগুলো হচ্ছে: ভারত, চীন, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম, ব্রুনেই, কুয়েত, ওমান, কাতার, মিয়ানমার, লাওস, কম্বোডিয়া, ফিলিপাইন, তুরস্ক, কাজাখস্তান, রাশিয়া, কসোভো, সার্বিয়া, বেলারুশ, চিলি, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও বতসোয়ানা। কূটনৈতিক পাসপোর্টধারীদের জন্য ভিসা অব্যাহতি চুক্তি রয়েছে জাপানের সঙ্গে। আর বাংলাদেশের পাসপোর্টধারী সব নাগরিকই ভিসা ছাড়াই মালদ্বীপে যেতে পারেন।

বিষয়:

পাকিস্তানছাপা সংস্করণপাসপোর্টপ্রথম পাতাভিসা
