আকাশের যত তারা, সাংবাদিক নিবর্তনে আইনের তত ধারা: অ্যাটর্নি জেনারেল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাংবাদিক নিপীড়ন বন্ধে রাষ্ট্রের মানসিকতা পরিবর্তন করা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল এম আসাদুজ্জামান। তিনি বলেন, ‘সাংবাদিক নিবর্তনের জন্য রাষ্ট্র অনেক রকম পথ খোলা রেখেছে। যেটা বলা হয়, আকাশের যত তারা, আইনের তত ধারা। সাংবাদিকদের নিবর্তনের জন্য, নিয়ন্ত্রণের জন্য আকাশের সব রকম তারার মতো আইনের ধারা প্রয়োগ করা হয়।’
আজ সোমবার রাজধানীর একটি হোটেল সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্ট্যাডিজ (সিজেএস) আয়োজিত তিন দিনব্যাপী ‘বে অব বেঙ্গল কনভারসেশন ২০২৫’ সম্মেলনের তৃতীয় দিনে ‘ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশ: ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা’ শীর্ষক পর্বে অ্যাটর্নি জেনারেল এসব কথা বলেন।
শুধু ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল করে সাংবাদিক নির্যাতন বন্ধ হবে না—উল্লেখ করে আসাদুজ্জামান বলেন, এই ট্রেন্ডটাকে (সাংবাদিক নির্যাতনের ধরন) পরিবর্তন করতে হলে রাষ্ট্রের মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে।
এ সময় ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনে ঝুলে থাকা মামলাগুলো ডিসেম্বরের মধ্যে নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হবে বলে জানান তিনি।
অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, আগামীতে যাঁরা রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন তাঁদের, সাংবাদিকদের মতামত নিয়ে নাগরিক অধিকার এবং সাংবাদিকদের অধিকার সুরক্ষা করার পথ বের করতে হবে।
আলোচনায় অংশ নিয়ে ব্যারিস্টার সারা হোসেন বলেন, সাংবাদিক নির্যাতন কোনো অবস্থাতেই কাম্য নয়। আগের মতো এখনো সাংবাদিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা না থাকলে সেটি হবে উদ্বেগের।
বে অব বেঙ্গল সম্মেলনের এই পর্বে ক্লুনি ফাউন্ডেশন ফর জাস্টিসের সঙ্গে যৌথভাবে ‘ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন কীভাবে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর প্রভাব ফেলেছে’ এ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে সিজিএস। প্রতিবেদনে বলা হয়, ক্ষমতাসীনেরা এই আইনকে সাংবাদিকদের হয়রানি ও ভয় দেখানোর হাতিয়ারে পরিণত করেছিল। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে সবচেয়ে বেশি মামলা হয়েছে ২০২০ ও ২০২১ সালে। অনেক মামলা এখনো ঝুলছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সম্প্রতি দেশে দুই দিনে চার দফা ভূমিকম্পে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য চেয়েছে সরকার।
গতকাল রোববার শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীনে থাকা হাইস্কুল ও কলেজ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীনে থাকা মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য চেয়ে অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ে অফিসগুলোতে চিঠি পাঠিয়েছে। অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর তথ্য চাওয়া হয়েছে।
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব) মো. তারেক আনোয়ার জাহেদী স্বাক্ষরিত ওই চিঠিতে জেলা অফিসের নির্বাহী প্রকৌশলীদের ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য ও একাধিক ছবিসহ প্রতিবেদন আজ সোমবারের মধ্যে পাঠাতে বলা হয়েছে।
এদিকে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তথ্য চেয়ে গতকাল রোববার বিভাগীয় উপপরিচালকদের চিঠি দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। অধিদপ্তর বলছে, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে জানা গেছে ভূমিকম্পে দেশের বিভিন্ন জেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখার পরিচালক মিরাজুল ইসলাম উকিল স্বাক্ষরিত ওই চিঠিতে বিভাগীয় উপপরিচালকদের আগামী ২৭ নভেম্বরের মধ্যে তথ্য পাঠাতে বলা হয়েছে।
দেশে পরপর দুটি দিন শুক্রবার ও শনিবারে মোট চার দফা ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি অনুভূত হয়েছে। এরপর কয়েকটি স্কুল-কলেজ গত রোববার ক্লাস বন্ধ রাখলেও আজ সোমবার ক্লাস শুরু করেছে। এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাস বন্ধ করে শিক্ষার্থীদের হল ছাড়ার নির্দেশনা দিয়েছে। ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটও ক্লাস পরীক্ষা বন্ধ করে শিক্ষার্থীদের হল ছেড়ে যেতে বলেছে।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বাংলাদেশের সব পরিবর্তন বা সংস্কার আইনের মাধ্যমেই হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। তিনি বলেছেন, সংস্কার প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন ক্রমান্বয়ে এগিয়ে নিতে হবে। অতিরিক্ত সংস্কার করতে গিয়ে রাষ্ট্রের কাঠামো দুর্বল করা যাবে না।
আজ সোমবার ঢাকা মহানগর আদালতে ই-পারিবারিক আদালত কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা এ মন্তব্য করেন।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব ও পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।
উপদেষ্টা বলেন, ‘সংস্কার ভাবনা আরও বাস্তবতার আলোকে হওয়া প্রয়োজন। আমরা খুব বেশি করতে পারিনি। তবে আশা করি, নতুন সরকারও এসব উদ্যোগ অব্যাহত রাখবে। না হলে উদ্যোগগুলো ম্লান হয়ে যাবে।’
সংস্কার বিষয়ে উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘অতিরিক্ত সংস্কার করতে গিয়ে রাষ্ট্রকাঠামো দুর্বল করা যাবে না। যেকোনো প্রক্রিয়াই বাস্তবায়ন করতে গেলে তা ক্রমান্বয়ে এগিয়ে নিতে হয়।’
আইন মন্ত্রণালয়ের সংস্কারের ধারাবাহিকতার বিষয়ে আসিফ নজরুল বলেন, ‘এ পর্যন্ত ২১টি জায়গায় সংস্কার করা হয়েছে। তবে আইনজীবীসহ সংশ্লিষ্টরা এ প্রক্রিয়ায় যুক্ত না হলে এবং ধারাবাহিকতা বজায় না থাকলে সেগুলো টিকবে না।’
ঢাকা মহানগর আদালতের জগন্নাথ-সোহেল স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিচার বিভাগ, আইনজীবী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
দেশের বিচার ব্যবস্থায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে আজ ঢাকা মহানগর আদালতে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হলো ‘ই-পারিবারিক আদালত’ কার্যক্রম। এই নতুন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা, অতিরিক্ত খরচ এবং ভোগান্তি লাঘব করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। এ সময় তিনি মন্তব্য করেন, ‘বাংলাদেশের সব পরিবর্তন বা সংস্কার আইনের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছে।’
আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ই-পারিবারিক আদালতের সুবিধাগুলো তুলে ধরে বলেন, পারিবারিক বিরোধের ক্ষেত্রে নাগরিকদের এখন আর সশরীরে আদালতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। লিগ্যাল এইড-এর মাধ্যমে বিনামূল্যে এই সেবা নেওয়া যাবে। তিনি আরও জানান, এই নতুন প্রক্রিয়ায় একজনের পরিবর্তে তিনজন বিচারককে যুক্ত করা হয়েছে, যা বিচার প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর করবে।
আইন উপদেষ্টা সতর্ক করে বলেন, আইনজীবীসহ সংশ্লিষ্টরা এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত না হলে এবং ধারাবাহিকতা বজায় না থাকলে এই সংস্কারগুলো টিকে থাকবে না।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব এবং পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।
পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, নতুন এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থায় পেপারলেস সিস্টেম আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে, এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। প্রক্রিয়াটি গ্রহণ করার জন্য তিনি আইনজীবীদের ধন্যবাদ জানান।
বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব মন্তব্য করেন, এই ডিজিটাল কার্যক্রম আইন পেশাজীবীদের আরও দ্রুত ও কার্যকর সেবা দিতে সহায়তা করবে।
অনুষ্ঠানে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী বলেন, ই-পারিবারিক আদালত বিচার ব্যবস্থাকে পেপারলেস সিস্টেমের দিকে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে নেবে।
আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ই-পারিবারিক আদালত চালুর ফলে মামলার দীর্ঘসূত্রিতা, অতিরিক্ত খরচ, দূরত্বজনিত সমস্যা, কাগজের নথি ব্যবস্থাপনা, সময়ক্ষেপণ এবং আদালত প্রাঙ্গণে ভীড় ও অপেক্ষার মতো সমস্যাগুলোর সমাধান হবে।
নাগরিকরা এই নতুন প্রক্রিয়ায় যে সুবিধাগুলো পাবেন: দ্রুত অনলাইন প্রক্রিয়া; ন্যূনতম খরচ; ঘরে বসে সেবা গ্রহণের সুবিধা; ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা এবং
সপ্তাহে সাত দিন ২৪ ঘণ্টা রেজিস্ট্রেশন ও অনলাইন শিডিউলিংয়ের সুবিধা।
ঢাকা মহানগর আদালতের জগন্নাথ-সোহেল স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিচার বিভাগ, আইনজীবী এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফর শেষে ঢাকা ছাড়লেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে। তাকে বহনকারী ফ্লাইটটি আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ভুটানের উদ্দেশে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করে।
ঢাকা ছাড়ার আগে ভুটানের প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রীয় প্রটোকল অনুযায়ী ‘স্ট্যাটিক গার্ড অব অনার’ প্রদান করা হয়।
বিমানবন্দরে ভুটানের প্রধানমন্ত্রীকে বিদায় জানান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। এ সময় বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন এবং পররাষ্ট্রসচিব আসাদ আলম সিয়াম উপস্থিত ছিলেন।
গত ২২ নভেম্বর ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকায় পৌঁছান। সেদিন সকাল ৮টায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তিনি। বিমানবন্দরে তাকে লালগালিচা অভ্যর্থনা জানান প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
সফরকালে বাংলাদেশ ও ভুটান দুটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করে। এর একটি হলো স্বাস্থ্যসেবা সহযোগিতার বিষয়ে। আরেকটি ইন্টারনেট সংযোগ জোরদার করার লক্ষ্যে।
বাংলাদেশ সফরের অংশ হিসেবে শেরিং তোবগে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে গতকাল রোববার বঙ্গভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ ছাড়া দ্বিপক্ষীয় বৈঠক ছাড়াও প্রধান উপদেষ্টা, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা এবং বিএনপি, এনসিপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি।
