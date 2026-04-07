বাসসের নতুন এমডি ও প্রধান সম্পাদক কামাল উদ্দিন সবুজ

সাংবাদিক কামাল উদ্দিন মজুমদারকে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক পদে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। তিনি কামাল উদ্দিন সবুজ নামে বেশি পরিচিত।
বর্তমানের দৈনিক দেশ রূপান্তরের প্রধান সম্পাদকের দায়িত্বে থাকা কামাল উদ্দিন সবুজকে এক বছরের চুক্তিতে ওই পদে নিয়োগ দিয়ে আজ মঙ্গলবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
অন্য কোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা-সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক ত্যাগের শর্তে বাসসের এমডি ও প্রধান সম্পাদক পদে নিয়োগ পেয়েছেন কামাল উদ্দিন। নিয়োগের অন্যান্য শর্ত চুক্তিপত্রের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে।
বাসসের এমডি ও প্রধান সম্পাদক মাহবুব মোর্শেদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের অবশিষ্ট মেয়াদ গত ১ এপ্রিল বাতিল করে সরকার।
