একাধিক জন্মসনদের কারণে এনআইডি সংশোধনে বিপাকে ইসি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
একাধিক জন্মসনদের কারণে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংশোধন নিয়ে বিপাকে পড়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। তাই এ বিষয়ে সমাধানের জন্য জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের মতামত নিতে চায় সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি। আজ সোমবার অনুষ্ঠিত মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে ইসির মাসিক সমন্বয় সভায় এমন সিদ্ধান্ত হয়েছে।
ইসি কর্মকর্তারা জানান, শিক্ষা সনদ না থাকলে নাগরিকেরা এনআইডি সংশোধনের সময় জন্মসনদ দিয়ে থাকেন। যাচাই করতে গিয়ে তাঁদের অনেকেরই একাধিক জন্মসনদ পাওয়া যায়। ফলে এসব এনআইডি সংশোধনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। সমন্বয় সভায় এমন আলোচনার পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামত ছাড়া ওই ধরনের আবেদনগুলো নিষ্পত্তি না করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
এ বিষয়ে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালক এ এস এম হুমায়ুন কবীর সাংবাদিকদের জানান, যাঁদের একাধিক জন্মসনদ পাওয়া যাবে, তাঁদের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে। এ ক্ষেত্রে তারা যে জবাব দেবে, তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এনআইডি সংশোধন করা হবে। বর্তমানে যেসব এনআইডির সংশোধন আবেদন ঝুলে রয়েছে, সেগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যেসব আবেদনকারীকে যোগাযোগ করে পাওয়া যাবে না, সমন্বয় সভায় তাঁদের আবেদন বাতিলের সিদ্ধান্ত হয়েছে বলেও জানান তিনি।
একাধিক জন্মসনদের কারণে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংশোধন নিয়ে বিপাকে পড়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। তাই এ বিষয়ে সমাধানের জন্য জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের মতামত নিতে চায় সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি। আজ সোমবার অনুষ্ঠিত মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে ইসির মাসিক সমন্বয় সভায় এমন সিদ্ধান্ত হয়েছে।
ইসি কর্মকর্তারা জানান, শিক্ষা সনদ না থাকলে নাগরিকেরা এনআইডি সংশোধনের সময় জন্মসনদ দিয়ে থাকেন। যাচাই করতে গিয়ে তাঁদের অনেকেরই একাধিক জন্মসনদ পাওয়া যায়। ফলে এসব এনআইডি সংশোধনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। সমন্বয় সভায় এমন আলোচনার পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামত ছাড়া ওই ধরনের আবেদনগুলো নিষ্পত্তি না করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
এ বিষয়ে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালক এ এস এম হুমায়ুন কবীর সাংবাদিকদের জানান, যাঁদের একাধিক জন্মসনদ পাওয়া যাবে, তাঁদের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে। এ ক্ষেত্রে তারা যে জবাব দেবে, তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এনআইডি সংশোধন করা হবে। বর্তমানে যেসব এনআইডির সংশোধন আবেদন ঝুলে রয়েছে, সেগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যেসব আবেদনকারীকে যোগাযোগ করে পাওয়া যাবে না, সমন্বয় সভায় তাঁদের আবেদন বাতিলের সিদ্ধান্ত হয়েছে বলেও জানান তিনি।
সীমান্ত দিয়ে দেশে অবৈধ অস্ত্রের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশকে (বিজিবি) তথ্য দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে বিজিবি সদর দপ্তর। আজ সোমবার বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।৩০ মিনিট আগে
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসে পরিচালক পর্যায়ে রদবদল আনা হয়েছে। এক পরিচালককে বদলি করা হয়েছে এবং আরও একজনকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। গতকাল রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) বিমানের প্রশাসন ও মানবসম্পদ পরিদপ্তরের পার্সোনেল শাখা থেকে জারি করা এক আদেশে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়।২ ঘণ্টা আগে
‘জুলাই অভ্যুত্থানে বাংলাদেশের ইতিহাসের নিকৃষ্টতম এক ফ্যাসিস্ট শাসকের পতন হয়েছে। আমি এই ফ্যাসিস্ট শাসনের উত্থান, বিকাশ ও পতন প্রত্যক্ষ করেছি। বিগত ১৭ বছর ধরে আমি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছি। এই ফ্যাসিবাদের সৃষ্টি একটি মেটিকুলাস প্ল্যানিংয়ের মাধ্যমে হয়েছিল। সেই প্ল্যানিংয়ে বাংলাদেশ২ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটের সামগ্রী সরবরাহ শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এরই মধ্যে নির্বাচনকে সামনে রেখে লাল গালা, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের লক, অফিশিয়াল সিল, মার্কিং সিল, বড় ও ছোট হোসিয়ান ব্যাগ ইসিতে পৌঁছানো শুরু হয়েছে। এ ছাড়া সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৮ নভেম্বর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা২ ঘণ্টা আগে