আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার সম্ভাবনা নেই: আইন উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছেন, আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। বরং সংগঠন হিসেবে এরই মধ্যে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত থেকে বিচার পাওয়ার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
আজ বুধবার দুপুরে বরিশাল নগরের শঙ্কর মঠ পূজামণ্ডপ পরিদর্শনে এসে আইন উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।
আসিফ নজরুল আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করে প্রধান উপদেষ্টা গণমাধ্যমে আওয়ামী লীগের রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার বিষয়ে যা কিছু বলেছেন, তা থিউরিটিক্যাল।
আইন উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা সবাইকে নিয়ে শান্তিতে ও নিরাপদে বাস করতে চাই। এখানে পাহাড়ি, বাঙালি বলে যে ভেদাভেদের দেয়াল তুলে দেওয়া হয়, সেটা ঠিক নয়। আমরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। এর পেছনে যারা বাধা হবে, তাদের বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ব্যবস্থা নেবে।’
বরিশাল সার্কিট হাউসে পৌঁছে নগরীর নতুন বাজারসংলগ্ন শঙ্কর মঠ পরিদর্শন করেন আইন উপদেষ্টা। এ সময় তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কুশল বিনিময় করেন।
এ সময় আসিফ নজরুল বলেন, ‘পূজা উদ্যাপনে অপশক্তির নানা ধরনের ষড়যন্ত্র থাকবে। আমরা এসব বিষয়ে সতর্ক। সারা দেশে দুর্গোৎসব আনন্দের সঙ্গে পালিত হচ্ছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে প্রত্যেকের সমান অধিকার রয়েছে।’
আইন উপদেষ্টার সঙ্গে বরিশাল জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য ফ্রন্টের সদস্যসচিব লিমন শাহা কানুসহ প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছেন, আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। বরং সংগঠন হিসেবে এরই মধ্যে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত থেকে বিচার পাওয়ার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
আজ বুধবার দুপুরে বরিশাল নগরের শঙ্কর মঠ পূজামণ্ডপ পরিদর্শনে এসে আইন উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।
আসিফ নজরুল আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করে প্রধান উপদেষ্টা গণমাধ্যমে আওয়ামী লীগের রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার বিষয়ে যা কিছু বলেছেন, তা থিউরিটিক্যাল।
আইন উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা সবাইকে নিয়ে শান্তিতে ও নিরাপদে বাস করতে চাই। এখানে পাহাড়ি, বাঙালি বলে যে ভেদাভেদের দেয়াল তুলে দেওয়া হয়, সেটা ঠিক নয়। আমরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। এর পেছনে যারা বাধা হবে, তাদের বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ব্যবস্থা নেবে।’
বরিশাল সার্কিট হাউসে পৌঁছে নগরীর নতুন বাজারসংলগ্ন শঙ্কর মঠ পরিদর্শন করেন আইন উপদেষ্টা। এ সময় তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কুশল বিনিময় করেন।
এ সময় আসিফ নজরুল বলেন, ‘পূজা উদ্যাপনে অপশক্তির নানা ধরনের ষড়যন্ত্র থাকবে। আমরা এসব বিষয়ে সতর্ক। সারা দেশে দুর্গোৎসব আনন্দের সঙ্গে পালিত হচ্ছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে প্রত্যেকের সমান অধিকার রয়েছে।’
আইন উপদেষ্টার সঙ্গে বরিশাল জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য ফ্রন্টের সদস্যসচিব লিমন শাহা কানুসহ প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
সংবাদ সম্মেলনে নিসচার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য লিটন এরশাদ বলেন, সড়কে মানুষের জীবন রক্ষা করা নিসচার একার দাবি নয়, বরং পুরো জাতির দাবি। সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে হলে সব পক্ষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা জরুরি। রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া এটি সম্ভব নয়। তিনি রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে সড়ক নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্২ ঘণ্টা আগে
পুলিশ সদর দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আইজিপির নামে একটি ফটো কার্ড প্রচার করা হচ্ছে, যেখানে বলা হয়েছে—‘গ্রেপ্তারকৃত বড় বড় অপরাধীরা দু-তিন দিনের মধ্যে জামিনে বের হয়ে যায় কীভাবে, তা বোধগম্য নয়।’ অথচ আইজিপি এমন কোনো বক্তব্য দেননি।২ ঘণ্টা আগে
শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, ‘মাদ্রাসা শিক্ষার ঐতিহ্যে যুক্তিবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, বিজ্ঞানচর্চা ও ধর্মবিদ্যা একসাথে ছিল। আমরা চাই, এই ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষার একটি সমন্বিত রূপ তৈরি করতে।’২ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাজ্য সরকার রোহিঙ্গা আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য নতুন করে ৩৬ মিলিয়ন ডলারের বেশি মানবিক সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে। বাংলাদেশে অবস্থানরত আশ্রিতদের জন্য ক্রমেই কমে আসা আন্তর্জাতিক সাহায্যের কারণে সংকট সৃষ্টির আশঙ্কার মধ্যেই এ ঘোষণা এল। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য ইন্ডিপেনডেন্টের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা...৬ ঘণ্টা আগে