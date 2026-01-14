তিন শ্রেণির আদালত-ট্রাইব্যুনালকে বিশেষ আদালত ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশের সব পারিবারিক আপিল আদালত, শিশু ধর্ষণ অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল ও ল্যান্ড সার্ভে আপিল ট্রাইব্যুনালকে বিশেষ আদালত হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার।
বিশেষ আদালত (অতিরিক্ত দায়িত্ব) আইনে দেওয়া ক্ষমতাবলে এই তিন ধরনের আদালতকে বিশেষ আদালত ঘোষণা করে গত সোমবার প্রজ্ঞাপন জারি করে আইন ও বিচার বিভাগ।
সেখানে বলা হয়, দেওয়ানি মামলা বিচারের জন্য এসব আদালত ও ট্রাইব্যুনালকে জেলা জজ আদালত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং বিশেষ জেলা জজ আদালত হিসেবে অভিহিত করা হবে। একই সঙ্গে ফৌজদারি মামলা বিচারের ক্ষেত্রে এগুলো দায়রা জজ আদালত হিসেবে গণ্য হবে এবং বিশেষ দায়রা জজ আদালত হিসেবে পরিচিত হবে।
