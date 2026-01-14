Ajker Patrika
জাতীয়

তিন শ্রেণির আদালত-ট্রাইব্যুনালকে বিশেষ আদালত ঘোষণা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
তিন শ্রেণির আদালত-ট্রাইব্যুনালকে বিশেষ আদালত ঘোষণা

দেশের সব পারিবারিক আপিল আদালত, শিশু ধর্ষণ অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল ও ল্যান্ড সার্ভে আপিল ট্রাইব্যুনালকে বিশেষ আদালত হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার।

বিশেষ আদালত (অতিরিক্ত দায়িত্ব) আইনে দেওয়া ক্ষমতাবলে এই তিন ধরনের আদালতকে বিশেষ আদালত ঘোষণা করে গত সোমবার প্রজ্ঞাপন জারি করে আইন ও বিচার বিভাগ।

সেখানে বলা হয়, দেওয়ানি মামলা বিচারের জন্য এসব আদালত ও ট্রাইব্যুনালকে জেলা জজ আদালত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং বিশেষ জেলা জজ আদালত হিসেবে অভিহিত করা হবে। একই সঙ্গে ফৌজদারি মামলা বিচারের ক্ষেত্রে এগুলো দায়রা জজ আদালত হিসেবে গণ্য হবে এবং বিশেষ দায়রা জজ আদালত হিসেবে পরিচিত হবে।

বিষয়:

আইন মন্ত্রণালয়ধর্ষণঅপরাধসরকারশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দেশের ক্রিকেটারদের খেলা বন্ধের হুমকি

দেশের ক্রিকেটারদের খেলা বন্ধের হুমকি

অঙ্গীকারনামা লিখে বিএনপিতে যোগ দিলেন ছাত্রলীগ নেতা

অঙ্গীকারনামা লিখে বিএনপিতে যোগ দিলেন ছাত্রলীগ নেতা

বাঞ্ছারামপুরের ইউএনও ফেরদৌস আরা আর নেই

বাঞ্ছারামপুরের ইউএনও ফেরদৌস আরা আর নেই

জামায়াতের সঙ্গে আসন নিয়ে টানাপোড়েন, আজই চূড়ান্ত করবে ১১ দল

জামায়াতের সঙ্গে আসন নিয়ে টানাপোড়েন, আজই চূড়ান্ত করবে ১১ দল

রেকর্ড ৩ হাজার নবীন বিজিবি সদস্য শপথ নিচ্ছেন আজ

রেকর্ড ৩ হাজার নবীন বিজিবি সদস্য শপথ নিচ্ছেন আজ

সম্পর্কিত

কুমিল্লা-৪: বিএনপির প্রার্থী মঞ্জুরুলের বিষয়ে রুল ২ সপ্তাহে নিষ্পত্তির নির্দেশ

কুমিল্লা-৪: বিএনপির প্রার্থী মঞ্জুরুলের বিষয়ে রুল ২ সপ্তাহে নিষ্পত্তির নির্দেশ

গাজায় সৈন্য পাঠানো নিয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

গাজায় সৈন্য পাঠানো নিয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন

বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন

তিন শ্রেণির আদালত-ট্রাইব্যুনালকে বিশেষ আদালত ঘোষণা

তিন শ্রেণির আদালত-ট্রাইব্যুনালকে বিশেষ আদালত ঘোষণা