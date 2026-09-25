Ajker Patrika
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জাতীয়

আলিপুরা সেতুতে দেড় ঘণ্টা মেরামত, ঢাকামুখী এক লেনে যান চলাচল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আলিপুরা সেতুতে দেড় ঘণ্টা মেরামত, ঢাকামুখী এক লেনে যান চলাচল
ফাইল ছবি

ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের দাউদকান্দি সেতুর পর আলিপুরা সেতুর ঢাকামুখী লেনে আজ শুক্রবার দেড় ঘণ্টা মেরামতকাজ চলবে। এ সময় ওই সেতুর ঢাকামুখী এক লেনে যানবাহন চলাচল করবে। নারায়ণগঞ্জ সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী আবদুর রহিম বিষয়টি নিশ্চিত করলে হাইওয়ে পুলিশ এ তথ্য জানান।

হাইওয়ে পুলিশ জানায়, শুক্রবার দুপুর ১টা থেকে ২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত সড়ক ও জনপথ বিভাগ সেতুটির ঢাকামুখী লেনে মেরামতকাজ করবে।

মেরামতকাজ চলাকালে মহাসড়কের ওই অংশে যানবাহন চলাচলে ধীর গতি তৈরি হতে পারে। এ কারণে যাত্রী ও চালকদের পর্যাপ্ত সময় হাতে নিয়ে যাতায়াতের অনুরোধ জানিয়েছে হাইওয়ে পুলিশ।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জপুলিশঢাকা বিভাগসড়কদাউদকান্দি
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