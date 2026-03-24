আধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কিনতে আইনি নোটিশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আকাশপথে যুদ্ধের হুমকি থেকে নাগরিকদের সুরক্ষা এবং দেশের জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অবিলম্বে অত্যাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ক্রয় করতে সরকারকে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। সেই সঙ্গে নিজস্ব প্রযুক্তিতে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরির জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম চালু করতে বলা হয়েছে নোটিশে।

আজ মঙ্গলবার জনস্বার্থে এই আইনি নোটিশ পাঠান সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. মাহমুদুল হাসান। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল বরাবর এ নোটিশ পাঠানো হয়। এর মধ্যে রয়েছেন– মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার এবং বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার কমান্ড্যান্ট।

নোটিশে বলা হয়, বর্তমানে প্রচলিত স্থল যুদ্ধের চেয়ে অত্যাধুনিক মিসাইল, যুদ্ধ বিমান ও ড্রোন হামলার মাধ্যমে আকাশপথে আক্রমণ অনেক বেশি তীব্র হচ্ছে। বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে বর্তমানে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় মারাত্মক ঘাটতি রয়েছে। কোনো বিদেশি রাষ্ট্র কর্তৃক মিসাইল, যুদ্ধবিমান ও ড্রোন হামলা হলে দেশের সামরিক স্থাপনার পাশাপাশি সাধারণ বেসামরিক নাগরিকদের জীবনও চরম হুমকিতে পড়বে।

নোটিশে আরও বলা হয়, আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা, প্রতিবেশী মিয়ানমারে চলমান গৃহযুদ্ধ এবং ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। প্রতিবেশী দেশ ভারত ইতিমধ্যে রাশিয়ার অত্যাধুনিক এস-৪০০ আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কিনে স্থাপন করেছে। আঞ্চলিক ভারসাম্য ও সামরিক প্রতিরোধ সক্ষমতা বজায় রাখতে বাংলাদেশেরও অবিলম্বে উন্নত আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ক্রয় করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে বিদেশি প্রযুক্তির ওপর দীর্ঘমেয়াদি নির্ভরতা কমানো এবং ব্যয় সংকোচনের লক্ষ্যে নিজস্ব আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরিতে দেশীয় গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করা কৌশলগতভাবে অপরিহার্য।

আগামী ১৫ দিনের মধ্যে এই বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করা হয়েছে। অন্যথায় হাইকোর্টে রিট করা হবে বলে নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।

